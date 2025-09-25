가족에게 실시간 위치 공유 가능 집에서도 자동차 문 잠금 제어 가능

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 스마트홈 플랫폼 스마트싱스(SmartThings) 업데이트를 통해 일상의 안전과 모빌리티로 확장된 AI(인공지능) 홈 경험을 새롭게 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 버튼 하나로 가족에게 도움을 요청할 수 있는 ‘스마트싱스 세이프(SmartThings Safe)’와 현대자동차그룹과 협력한 ‘홈투카(Home-to-Car)’ 기능이 새롭게 도입됐다.

‘스마트싱스 세이프’는 사용자가 위험 상황이나 불편함을 느낄 때 스마트폰, 태블릿, TV, 패밀리허브 냉장고 등에서 등록된 가족에게 실시간 위치와 시간 정보를 공유할 수 있도록 설계됐다. 1인 가구와 고령화 사회에서 안전한 일상 지원이 목적이다.

사용자가 몸이 불편하거나 일상 속 위험을 감지했을 경우 스마트폰이나 태블릿 화면에 ‘바로 가기’로 설정해놓은 버튼을 누르면 스마트싱스 앱의 ‘내 장소’에 등록된 사람에게 사용자의 시간∙위치 정보가 실시간으로 공유된다. 공유된 정보 알림은 모바일, 태블릿, TV, 패밀리허브 냉장고 등에서 확인 가능하다.

‘홈투카’ 기능도 한국에서 먼저 도입됐다. 스마트싱스가 현대차·기아 차량과 연동돼, 사용자가 집 안에서 차량 상태 확인, 시동·공조·문 잠금·전기차 충전 제어 등이 가능하도록 했다. 또 스마트싱스 기기와 연동해 자동화 루틴을 설정할 수도 있다. 예를 들어 출근 시간에 도어락이 열리면 차량 시동이 걸리고 외출 전 날씨에 맞춰 에어컨이 미리 작동하는 등의 편의 기능도 제공한다.

이와 함께 Android 11 및 iOS 16 이상이 지원되는 기기에서 사용가능한 ‘홈 라이프(Home Life)’ 기능도 강화했다. 가구 특성, 보유 기기, 관심사 등을 기반으로 자동화 루틴과 맞춤형 서비스를 제공하며, 반려동물 케어, 요리 관련 서비스 등 사용자 생활 패턴에 맞춘 기능을 제공한다.

삼성닷컴 연계 AS 지원도 강화됐다. 스마트싱스를 통해 기기 상태 진단, 수리 접수, 과거 수리 이력 확인이 가능하며, 윈도우용 스마트싱스 앱도 전면 개편돼 모바일과 일관된 UX 제공과 화면 분할 기능을 통한 편리한 PC 사용 경험을 지원한다.

정재연 삼성전자 스마트싱스팀장 부사장은 “스마트싱스는 고객이 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 일상의 안전을 강화하고 모빌리티까지 연동되는 플랫폼으로 발전하고 있다” 며 “앞으로도 고객이 필요로 하는 서비스를 지속 확장해 삼성전자만의 차별화된 AI 홈 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.