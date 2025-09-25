사업권 매각 합의 적법 보장 내용 틱톡 금지법 유예 연장 가능성도

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 25일(현지시간) 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 매각 합의와 관련한 행정명령에 서명할 예정이다.

로이터통신은 소식통을 인용해 백악관이 협상 중인 틱톡 미국 사업 매각 거래가 관련 법이 정한 요건을 충족한다고 선언하는 내용이 행정명령에 25일 트럼프 대통령이 서명할 것이라 보도했다.

미 의회는 중국 바이트댄스가 모회사인 틱톡을 두고 개인정보 탈취와 국가 안보 위협 등을 이유로 ‘틱톡 금지법’을 제정했다. 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내에서 서비스를 할 수 없다는 내용의 법이다.

트럼프 행정부는 미국인들이 틱톡을 계속 이용할 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업이 인수하는 방안에 대해 중국과 협상해왔다. 최근 이와 관련해 큰 틀에서 합의에 이르렀다는게 양측의 설명이다.

백악관은 이른바 ‘틱톡딜’에 대해 미국인 투자자와 이사진이 다수를 차지하는 합작법인이 틱톡의 미국 내 사업을 맡게 될 것이라 지난 22일 발표했다. 합작법인은 국가 안보 및 사이버보안 분야에서 자격을 갖춘 이사회의 통제를 받게 된다. 새 합작법인의 보안 업무는 미국의 소프트웨어 기업 오라클이 맡게 된다.

이번 행정명령에는 올해 12월 중순까지로 잡혀 있던 틱톡 금지법 시행 유예 기한을 추가로 연장하는 내용도 포함될 것으로 보인다.