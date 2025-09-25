- 해외사업 개발·진출 위해 국토안전관리원·한국교통안전공단·한국국토정보공사와 맞손

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단은 국토교통부 산하 준정부 기관인 국토안전관리원, 한국교통안전공단, 한국국토정보공사와 고양 킨텍스에서 해외사업 개발 및 시장 진출 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약을 통해 공단과 3개 기관은 ▷ 국제개발협력사업 관련 지식·역량·정보 공유 ▷ 민간기업 동반 해외 진출 관련 정보 공유 ▷ 각 전문 분야를 연계한 패키지 사업개발 등 상호 협력체계를 구축키로 합의했다.

공단은 대한민국 대표 철도 전문기관으로서 철도건설·기술 등 풍부한 사업 경험과 전문성을 바탕으로 현재까지 28개국에서 96개 해외사업을 수주하며 글로벌 경쟁력을 인정받고 있다.

협약 기관들 또한 ▷ 건설·시설 분야 스마트 안전관리(국토안전관리원) ▷ 모빌리티 안전사업(한국교통안전공단) ▷ 국토 공간정보(한국국토정보공사) 분야의 전문 역량을 바탕으로 해외시장 진출을 확대하고 민간기업의 해외 진출을 지원하고 있다.

이성해 국가철도공단 이사장은 “각 기관이 축적한 경험과 전문성을 결합하면, 기존의 틀을 넘어서는 새로운 해외사업 모델을 창출할 수 있을 것”이라며 “협약 기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 새로운 시장을 개척해 K-철도 글로벌 위상을 한층 강화 하겠다”고 밝혔다.