[헤럴드경제=박상현 기자] 서울 도심이 마블(Marvel) 히어로들과 러너들로 가득 찼다.

헤럴드경제와 스포맥스코리아가 주최하고 서울시가 후원한 ‘마블런 서울 2025’가 지난 14일 서울광장에서 1만4500여명의 참가자와 함께 성황리에 막을 내렸다.

올해로 7회째를 맞이하는 이번 대회는 새롭게 신설된 하프코스와 10km코스로 진행되었으며, 서울광장을 출발해 경복궁, 숭례문을 지나 청계천 등 주요 도심 구간을 달리는 코스로 진행됐다.

참가자들은 단순한 달리기를 넘어 마블 캐릭터 포토존, 코스프레 이벤트, 현장 공연 등 다양한 프로그램을 즐기며 도심 한가운데서 색다른 축제 분위기를 만끽했다. 특히 가족 단위 참가자와 마블 팬들의 호응이 높아, 러닝과 문화 콘텐츠가 결합한 새로운 형태의 스포츠 페스티벌로 자리매김했다는 평가다.

이번 행사에는 bhc치킨을 비롯해 ▷하이트진로 ▷익스트림 ▷일동생활건강 아로엑스 ▷게토레이 ▷네슬레 눈(Nuun) 스포츠 하이드레이션 ▷동아제약 ▷project:H ▷비카인드(BE-KIND) ▷윈백 ▷멘토스 ▷시아스 ▷레고 ▷레이스먼트 ▷한국해비타트 ▷런드리서핑 등 다양한 스폰서 브랜드가 참여해 풍성한 혜택과 즐길 거리를 제공했다.

또한 서울특별시와 관계 기관의 적극적인 협조 속에 참가자들의 안전과 편의가 보장되며 행사가 원활히 진행됐다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사는 “마블런 서울 2025는 러닝과 엔터테인먼트가 결합한 새로운 도심형 축제의 가능성을 보여주었다”며 “참가자들의 뜨거운 열정, 스폰서 기업들의 지원, 그리고 서울시와 관계 기관의 협력이 어우러져 이번 대회를 성공적으로 마무리할 수 있었다. 앞으로도 건강하고 즐거운 시민 축제 문화를 확산시키는 데 기여하겠다”고 말했다.