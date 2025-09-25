[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 2026~2027년 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위해 부군수를 단장으로 하는 TF팀을 구성·운영한다고 25일 밝혔다.

이번 TF팀에는 농정축산과, 기획예산실, 미래전략과, 새마을경제과 등 핵심 부서가 참여한다.

정부는 농어촌 인구 감소와 지역경제 침체 등 문제를 극복하기 위해, 소멸위험이 높은 69개 군 중 6곳 내외를 시범지역으로 선정할 계획이다.

선정된 지역에는 2년간 개인당 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하고, 정부와 지자체가 함께 지역경제 활성화와 공동체 회복에 나선다.

봉화군은 인구 2만8000 명, 65세 이상 고령 인구 비율 40% 이상으로 지방소멸위험지수가 전국에서 높은 편이다.

군은 이러한 특성을 바탕으로 시범사업의 정책 효과를 모니터링하기 적합한 지역으로 판단했다.

TF팀은 △시범사업 선정 공모 계획 수립 △사회서비스 및 지역공동체 활성화 방안 마련 △기본소득 연계 순환경제 구축 △지역사랑상품권 운영 인프라 확대 △지역 사회적 공감대 형성 등 세부 전략을 수립하고 유기적으로 협력할 예정이다.

군 관계자는 “기관단체장 간담회를 통해 시범사업 유치에 한 뜻을 모으고, 행정 역량과 군민의 기대를 모아 총력을 다하겠다”고 밝혔다.