2주간 순찰 강화·교통 관리·범죄 예방 집중

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북경찰청은 추석 연휴를 앞둔 오는 29일부터 10월 12일까지 2주간 ‘추석 명절 종합 치안 대책’을 추진한다고 25일 밝혔다.

경찰은 은행·귀금속점 등 현금 많은 금액 취급 업소를 대상으로 범죄 취약 요인을 점검하고 순찰을 강화한다. CCTV, 비상벨, 방범창 등 범죄예방 시설 확충도 권고해 보안 체계를 강화한다는 방침이다.

또 학교·놀이터·통학로 등 어린이 밀집 지역에는 기동순찰대를 비롯한 경찰력을 집중 투입해 아동 보호에 힘을 쏟고, 지자체와 협력해 CCTV 관제센터를 통한 화상순찰을 병행한다.

가정폭력·스토킹·교제폭력 피해자 보호도 강화한다. 보복 우려가 있는 경우 민간 경호 인력 지원이나 스마트워치 지급 등 안전조치를 시행하고, 가벼운 사안이라도 재범 가능성이 확인되면 적극적으로 보호 조치에 나선다.

교통 관리 역시 단계별로 실시된다. 연휴 시작 전에는 공원묘지, 대형마트, 재래시장 등 혼잡 지역을 집중 관리하고, 연휴 기간에는 교통상황실을 운영해 귀성·귀경길 혼잡 해소에 나선다. 아울러 음주 운전 단속도 강화한다.

이 밖에 다중운집장소 안전관리, 대테러 활동, 보이스피싱 단속 및 예방 홍보도 확대한다.

오부명 청장은 “APEC 정상회의가 얼마 남지 않은 만큼 추석 연휴부터 회의 종료 때까지 변수가 없는 치안 활동을 이어가겠다”고 말했다.