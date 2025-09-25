[헤럴드경제=임세준 기자] 25일 오전 서울 송파구 롯데월드 어드벤처 매직아일랜드를 찾은 학생들이 롯데월드 호러 판타지 가을 시즌 축제 ‘스트리트 호러쇼: 더 마리오네트’ 연기자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.


