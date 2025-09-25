LCC 3사 합동으로 ‘식료품 꾸러미’ 배달 “사회에 밝은 에너지 확산시킬 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 에어부산, 에어서울 임직원과 함께 도움이 필요한 이웃을 위한 추석 맞이 나눔 활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

한진그룹 LCC 3사 임직원 30여 명은 24일 서울 강서구 등촌1종합복지관에 모여 다양하게 구성된 식료품을 포장하고 임직원들이 정성스럽게 작성한 카드도 함께 동봉했다. 준비한 식료품 꾸러미는 임직원들이 가정마다 직접 방문해 안부 인사와 함께 주민들에게 전해졌다.

진에어는 기업의 사회적 책임 실현을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 수행하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 앞장서고 있다.

진에어 관계자는 “임직원의 노력을 통해 지역 주민들이 따뜻한 한가위를 보내시는 데 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 우리 사회에 밝은 에너지를 확산시키는 데 기여할 것”이라고 말했다.

한편, 진에어는 환경정화, 기부금 전달, 김장 담그기, 식사 배달 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 또한, 그룹사와 함께 어르신들을 위한 혹서기 물품 지원, 사회복지시설 개선을 위한 기능보강사업도 수행하는 등 지역 사회를 위한 다양한 프로그램을 활발하게 진행하고 있다.