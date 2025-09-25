지역 소비 진작·소상공인 매출 증대 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 추석 명절을 맞아 지역경제 활력을 불어넣기 위해 다음 달 1일부터 카드형·모바일 포항 사랑 상품권(포항 사랑 카드) 260억 원어치를 13% 할인된 가격으로 판매한다.

시는 이달 초 600억 원 규모의 상품권이 조기 완판된 데 이어, 10월에도 할인 판매를 이어가 시민과 소상공인 모두에게 체감할 수 있는 혜택을 제공하겠다는 방침이다.

올해 포항시는 애초 계획보다 500억 원 늘린 3,000억 원 규모의 상품권을 발행한다.

연말까지 매월 초마다 13% 할인율을 유지해 발행하며, 이를 통해 지역 내 소비 촉진과 자금 역외 유출 방지, 골목상권 활성화 등 지역경제 선순환 구조를 강화한다는 구상이다.

개인별 구매 한도는 월 50만 원, 보유 한도는 100만 원으로 조정된다.

개인을 대상으로만 할인 판매하며 지류형 상품권은 취급하지 않는다. 충전은 10월 1일 0시 15분부터 모바일 앱 ‘iM샵’을 통해 가능하며, 시중 104개 판매 대행 금융기관 영업점에서도 영업시간 내 충전할 수 있다.

포항 사랑 카드는 실물 카드 결제 외에도 삼성페이, 네이버페이 QR결제, iM샵 앱 QR결제 등 다양한 방식으로 쓸 수 있다.

지역 내 2만4,520개 가맹점에서 사용 가능하고, 택시 호출 앱 ‘타보소’, 배달앱 ‘먹깨비’와도 연동된다.

이강덕 시장은 “어려운 지역 민생경제 회복을 위해 올해 상품권 발행 규모를 대폭 확대했다”며 “지역 소비 활성화를 이끌어 서민 경제에 보탬이 되기를 기대한다”고 밝혔다.