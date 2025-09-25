[헤럴드경제=함영훈 기자]강원랜드(대표이사직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 추석 연휴를 맞아 가족‧연인‧친구 누구나 함께 즐길 수 있는 풍성한 먹거리와 다양한 공연, 가족 체험형 이벤트를 선보인다.

하이원 그랜드호텔 3층 그랜드테이블에서는 송편‧갈비찜 등 명절 음식을 비롯해 제철 식재료를 활용한 다양한 한식 메뉴를 맛볼 수 있는 추석 특선 뷔페가 운영된다. 6일에는 리조트 내 전통 차례상 운영과 떡‧약과 나눔 행사도 진행돼 따뜻한 명절 분위기를 더한다.

공연 프로그램도 풍성하다. 오는 5일부터 양일간 그랜드호텔 컨벤션홀에서는 조째즈, 박혜원, 이석훈 등이 출연하는 가요 콘서트와 야외 버스킹 공연이 리조트 곳곳에서 펼쳐지고, 밤에는 호텔 잔디광장에서 레이저 불꽃쇼가 환상적인 볼거리를 선사한다.

가족 단위 방문객을 위한 버블‧풍선아트와 마술공연을 볼 수 있는 ‘키즈 원더랜드’, 미디어와 함께 뮤지컬과 무용공연을 즐길 수 있는 ‘미디어월 공연’등 다채로운 프로그램이 연휴 내내 진행될 예정이다.

또한, 9~10일 마운틴 잔디 광장에서는 ‘로컬 페스타’가 열려 정선 지역 음식과 특산품을 소개하고, 제기차기‧투호 등 전통놀이 체험을 마련해 온 가족이 함께 즐길 수 있다.

연휴기간 행사와 자세한 프로모션은 하이원리조트 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.