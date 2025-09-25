26일 총파업 예정…“8만명 참여 예정” 대체인력 투입 등 은행권 대응책 분주 “명분 부족” 실제 참여율은 낮을 수도 경직적 노동 韓금융 경쟁력 리스크로

전국금융산업노동조합(금융노조)이 26일 총파업을 단행한다. 임금 인상과 주 4.5일제 도입 등이 주요 요구 내용이다. ‘억대 연봉’을 받는 금융노조가 금융 소비자의 피해를 불사하면서까지 연봉 인상을 요구하는 것은 과도하다는 지적이 나온다. 국내 금융사의 글로벌 경쟁력 강화에도 노조 리스크가 걸림돌이라는 비판도 따르고 있다.

25일 금융권에 따르면 금융노조는 오는 26일 전체 조합원 10만여명 중 약 8만명이 참여하는 총파업을 열 예정이다. 이번 파업은 경고성으로 하루만 진행할 예정이다. 이후 상황에 따라 파업 연장 여부를 결정할 방침이다. 수년간 물가상승률에 못 미치는 임금 인상률과 주 4.5일제에 대한 사측의 미온적 태도가 총파업 이유라고 노조는 주장하고 있다.

김형선 금융노조 위원장은 지난 24일 중구 은행회관에서 개최한 ‘총파업 돌입 기자회견’에서 “노조가 원만한 타결을 위해 인상률을 3.9%로 수정 제안했음에도 사측은 여전히 실질임금 삭감 수준인 2.4%를 고수하고 있다”며 “금융산업은 역대급 당기순이익을 기록하고 있는데 노동자에게 돌아온 몫은 초라하다”고 말했다. 이어 “2002년 금융산업이 주 5일제를 가장 먼저 도입한 것처럼 주 4.5일제 또한 선제적으로 도입해 저출생과 소비 침체 문제를 해결해야 한다”고 밝혔다.

은행들은 파업에 따른 인력 공백 가능성에 대비해 대체 인력을 투입하고 업무 범위를 축소하는 등 대응 계획을 마련하고 있다. 다만, 이번 파업이 하루만 진행하는 데다 시중은행에서는 참여율이 높지 않을 가능성이 커 금융 소비자에 대한 직접적인 영향은 제한적일 것이라는 전망도 나온다. 시중은행 한 관계자는 “가뜩이나 추석을 앞둔 시점에 일이 몰리는 상황인데 공감대를 얻기 어려운 파업에 참여하기는 쉽지 않다”고 말했다. 지난 2022년 총파업에서도 5대 은행에서 참여율은 0.8%에 그쳤다.

연봉 인상이나 주 4.5일제 도입 등 노조 요구안의 명분도 현실과 동떨어져있다는 지적이 나온다.

금융감독원 등에 따르면 지난해 기준 시중·특수·지방은행의 1인당 평균 연봉은 1억1200만원 수준이었다. 같은 기간 전체 5인 이상 사업장의 1인당 평균 연봉(5338만원)의 두 배를 웃돌았다.

또한 고객 대면 서비스를 제공하는 은행업 특성상 4.5일제 도입에 따른 금융 소비자의 피해도 적지 않을 것으로 보인다. 특히, 금융 약자인 고령층을 중심으로 서비스의 질이 악화할 것이라는 전망이 나온다. 이는 금융 소비자 보호를 강조하는 현 정부의 기조와도 어긋난다. 또한 금융권에서 횡령·배임 등 금융사고와 해킹, 개인정보 유출 등의 사고가 사회적 문제로 떠오른 상황에서 자칫 대응력이 약해지면서 위험이 커질 것이라는 우려도 나온다.

더 나아가 금융권에서는 이런 노조의 압박이 국내 금융사의 글로벌 경쟁력 강화에 걸림돌이 되고 있다는 지적도 제기된다. 금융위원회는 이달 초 국회 정무위원회에 제출한 ‘금융중심지 조성과 발전에 관한 시책과 동향’ 보고자료를 통해 최근 급변하는 글로벌 금융 환경에서 한국 금융 산업의 대표적인 약점으로 경직적인 노동시장을 꼽았다. <본지 9월 9일자 1·3면 참조>

심지어는 노조 내부에서도 파업의 명분이 부족하다는 지적이 나온다. 금융권 한 노조 관계자는 “이번 정부 공약 중에 4.5일제 도입이 있는데 ‘4.5일제 도입’을 슬로건으로 해서 총파업에 나서는 것은 명분도 없고 힘도 안 실린다”며 “이번 집행부가 무리하는 것 같다”고 지적했다. 김벼리 기자