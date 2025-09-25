전과자 20명 공채하려다 30명으로 규모 늘려 면접장에 회장 직접 나와 격려 “죄 없어 기회 뺏겼다” “회장이 전과자라” 비판도

[헤럴드경제=도현정 기자]중국의 대형마트 체인기업이 전과자를 대상으로 신규 공개채용을 진행해 논란이 되고 있다. 해당 업체는 전과자에 대해 이미 대가를 치렀으니 문제될게 없다는 입장이지만, 최근 중국의 극심한 구직난과 맞물려 비판이 고조되고 있다.

25일 상관신문과 관찰자망 등 중국 매체들에 따르면 유명 대형마트 체인인 팡둥라이는 형기를 마치고 출소한 전과자를 대상으로 신규 채용을 진행했다.

지난 17일 면접까지 치른 팡둥라이는 당초 전체 신규 채용 인원 1000명 중 2%인 20명 규모로 전과자를 채용할 예정이었으나, 면접을 본 30명 모두를 합격시켰다. 팡둥라이 창업주인 위둥라이 회장은 직접 면접 현장에 나타나 “과거 행위에 대한 대가를 이미 치른 것이니 다른 사람보다 열등하다고 느낄 필요가 없다”며 “그저 열심히 하면 된다”고 지원자들을 격려하기도 했다. 합격자들은 6개월간 수습 기간을 거쳐, 정식 채용된다.

이번 소식이 전해지며 ‘전과자에게도 평등한 기회가 주어져야 한다’라는 반응과 ‘죄를 저지르지 않은 사람들이 기회를 빼앗겼다’라는 비판이 오가며 논란이 되고 있다. 특히 중국이 극심한 청년 취업난으로 고심하는 상황이라 청년들의 박탈감은 더 커지고 있다.

중국 네티즌들은 “감옥에 안 가본 것이 열등한 상황이 됐다”, “위둥라이는 대학 대신 감옥에 다녀와서 그렇다”, “죄가 없어 일자리를 빼앗겼다”는 등의 비판을 쏟아냈다.

위 회장은 젊은 시절 불법 담배 판매 혐의로 수감된 경험이 있는 것으로 알려졌다. 팡둥라이는 위 회장이 중국 허난성 쉬창시에서 설립한 대형 유통업체로, 허난성에서 10여개의 매장만 운영하고 있지만 주목도가 높다. 서비스 수준이 높고, 직원들에게 높은 급여와 다양한 복지혜택을 주는 것으로 유명하다.

위 회장도 여러 독특한 발언을 통해 유명해졌는데, 직원들이 지켜야 할 7가지 수칙을 사회관계망(SNS)에 게시하는가 하면 지난해 11월에는 직원들의 결혼 방식에 대해서도 ‘가이드라인’을 제시해 사생활침해 논란을 빚기도 했다. 당시 위 회장은 “결혼식 때 신랑이 신부 가족에 주는 돈인 ‘차이리’(彩禮)를 주고받지 말고 손님 초대도 소규모로 줄여 간소하게 치러야 한다”며 직원들이 이를 어길 경우 결혼시 주어지는 회사의 복지 혜택을 취소하겠다고 밝혔다.