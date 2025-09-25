24일, 30일 양일간, 헬기 조종사·지자체 관계관 등 참여…공동 산불진화체계 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 24일 1차 가을철 산불조심기간 국가 가용 산불진화자원의 총 동원을 위한 민·관 산불진화헬기 조종사 합동 교육을 실시했다. 2차는 오는 30일에 진행할 예정이다.

이번 교육은 산불 현장에서의 안전성 확보와 진화 효율성 제고를 목적으로 진행하며 산림청과 지방자치단체, 민간헬기 임대업체, 경찰, 소방 등 관계 기관의 헬기 조종사와 지자체 산림재난 담당 공무원이 참석한다.

주요 내용으로는 다수의 산불진화헬기가 투입되는 산불 공중진화체계 및 시계제한 상황, 악기상 비상절차 등 안전운항 방법 등이다.

특히, 지자체 임차헬기 위치추적 앱 활용법에 대한 실습도 병행했다. 이제까지 지자체 임차헬기의 실시간 위치 확인이 어려웠으나, PDA 및 위치추적 앱을 도입함으로써 산림청 공중지휘기가 임차헬기의 위치를 실시간으로 파악할 수 있게 됐다.

산림청은 합동교육으로 민·관 협력체계 강화와 함께, 실제 산불 발생 시 지휘·통제의 일원화를 더욱 공고히 하는 기반을 마련할 수 있을 것이란 기대다.

김만주 산림항공본부장은 “기후변화로 인한 대형산불 위험이 점점 높아지고 있는 만큼 산불진화헬기의 안전성과 효율성을 확보하는 것이 중요하다”며, “앞으로도 민·관 등 모든 주체가 긴밀히 협력하여 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.