농협재단(이사장 강호동)이 연말까지 총 10억원 규모의 우리 쌀 나눔을 통해 전국 취약계층 복지 지원에 나선다. 25일 농협재단에 따르면 강호동(왼쪽) 이사장(농협중앙회장)은 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’가 열리는 경북 경주 소재 농협경주교육원에서 ‘농심천심운동’ 일환으로 경북지역 취약계층을 위해 1억5000만원 상당의 우리 쌀을 전날 경북도에 전달했다. 전달식(사진)에는 이철우(오른쪽) 경북도지사도 참석했다.

경북도는 전달받은 쌀을 지역 고령농업인 등 취약계층에게 배부할 계획이다. 또 농협재단은 연말까지 전국 취약계층에 총 10억 원 규모의 우리 쌀을 지원키로 했다. 농협재단은 우리 쌀 소비 촉진을 통해 농촌과 농업인의 삶의 질 향상을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 재단은 다가오는 추석 명절을 맞아 전국 각 지역별로 제조기를 활용한 쌀 과자 간식 나눔을 펼칠 예정이다. 강호동 회장은 “농협재단이 전달한 우리 쌀의 건강한 기운이 취약계층 복지증진과 농업인의 행복으로 이어지길 바란다” 고 강조했다.

이철우 경북도지사는 “APEC 성공개최를 위해 경상북도가 최선을 다하겠다”며“전달받은 쌀을 도내 취약계층 복지향상과 도민을 위한 지원에 적극 활용하겠다”고 화답했다. 배문숙 기자