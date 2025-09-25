홈 화면 단순화·글자 크기도 크게 TV로 자녀와 카카오톡 영상통화도 원격으로 부모님 TV 제어도 가능

LG전자가 25일 시니어 고객을 겨냥한 ‘LG 이지 TV’를 국내에 첫 출시하며 시니어 TV 시장 개척에 나섰다.

LG 이지 TV는 홈 화면부터 리모컨, 주요 편의기능까지 모두 시니어 고객에 맞춰 설계한 것이 특징이다. LG전자 서비스센터로 접수된 시니어 고객의 TV 관련 문의 중 70% 이상이 ‘단순 조작 어려움’이란 점에 착안해 개발된 시니어 특화 TV다.

홈 화면은 시니어 특화 기능 5개와 즐겨 찾는 앱 중심으로 단순화했다. 전체 메뉴는 화면 하단부에 큼지막하게 배치해 한 눈에 들어오도록 했다. 글자 크기도 기존 웹(web)OS 홈 화면 대비 키워 가독성을 높였다.

전용 리모컨도 일반 리모컨 대비 크다. 작은 글씨를 보는 것에 불편함을 느끼는 시니어 고객을 위해 버튼 크기는 27%, 글씨는 35% 각각 키웠다. 백라이트를 적용해 어두워도 글자가 잘 보이도록 했다.

상단의 ‘헬프’ 버튼을 누르면 언제든지 바로 전에 보고 있던 채널로 돌아가 시청을 이어갈 수 있다. 실수로 버튼을 잘못 눌러 원치 않는 기능이 작동했을 때 당황하는 시니어 고객을 배려한 기능이다.

카카오톡과 협업해 탑재한 ‘LG 버디’ 기능도 눈길을 끈다. TV에 기본 탑재된 카메라로 카카오톡 계정이 연결된 가족과 영상통화가 가능하다. 위급 상황 시 리모컨의 헬프 버튼을 누르면 가족에게 카카오톡으로 도움요청 메시지가 발송된다.

백선필 LG전자 TV상품기획담당은 “설치 기사가 부모님 TV에 카카오톡 친구 추가를 도와 드린다”며 “자녀의 카카오톡에는 부모님 TV가 친구로 추가된다. 부모님은 큰 화면에서 자녀와 영상 통화를 할 수 있다”고 설명했다.

원격으로 TV 제어도 가능해 부모가 TV 사용에 어려움을 겪을 때 따로 사는 자녀가 도움을 줄 수 있다.

TV 카메라로 가족사진도 촬영할 수 있다. LG전자는 셀프 사진관 브랜드 ‘포토이즘’과 협업해 고객이 사진을 보정하고 가까운 포토이즘 매장에서 인화하거나 택배로 사진을 받을 수 있는 기능도 제공한다.

약 먹는 시간이나 화초에 물을 줘야 하는 시기를 알려주는 ‘생활 알리미’ 기능도 탑재했다. TV를 시청 중일 때는 팝업 화면이 뜨고, 대기 모드에서는 팝업과 함께 소리를 통해 알려줘 일정을 놓치지 않게 된다.

국내 출하가는 65형이 276만9000원, 75형이 386만9000원이다. 이달 29일 오후 8시 온라인브랜드샵에서 진행하는 라이브방송을 시작으로 국내에 출시한다.

LG 이지 TV는 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV인 LG QNED 에보를 기반으로 만들어졌다. 시니어 고객의 시청각 특성에 맞춰 밝기·채도·선명도를 높이고, 목소리를 또렷하게 강조하는 등 시니어 맞춤 화질·음질도 제공한다. 박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “시니어 고객과 가족들을 위한 LG 이지 TV, 이동식 스크린의 대표주자 스탠바이미 등 라이프스타일 TV 라인업을 지속 확대해 새로운 시장을 개척하고 선도해 나갈 것”이라고 말했다. 김현일 기자