[헤럴드경제=배문숙 기자]한국석유공사는 한국지질자원연구원과 ‘석유 자원 탐사 및 탄소중립 분야 협력체계 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

전날 체결된 협약에서 두 기관은 물리탐사 연구선 등 탐사·분석 장비 공동 활용, 석유 자원 탐사 및 이산화탄소 지중 저장소 확보 관련 공동연구, 해양 지질정보 구축 및 지질·지구 물리 연구 활성화, 국내 자원개발 생태계 활성화 등 분야에서 협력하기로 했다.

두 기관은 앞서 2020년과 2023년 두 차례 업무협약을 체결하고 산학연 공동연구 플랫폼을 통해 자원개발 분야 공동연구와 인력양성을 위한 협력을 확대해왔다.

이번 협약은 그간의 성과를 바탕으로 국내 대륙붕 석유 자원 탐사와 탄소중립 분야의 협력을 더욱 강화하기 위해 이뤄졌다.

석유공사는 이번 협약을 계기로 국내 대륙붕 전역에서 자원탐사를 통해 해양과학조사 기반을 확충하고 국내 자원개발 및 저탄소 산업 생태계를 활성화하기 위해 국내 학계·연구기관들과 협력을 강화해나갈 계획이다.

김동섭 석유공사 사장은 “이번 협약을 통해 국가적 과제인 에너지 안보와 탄소중립을 위한 기술 자립화, 인력 양성 등 다양한 분야의 발전에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.