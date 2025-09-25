[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 국토교통부, 카카오, 부산시 동구와 ‘도시재생 공동이용시설 활성화 시범사업 업무협약(MOU)’을 체결한다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 유휴 거점시설을 재생하고, 지역 생산상품의 온라인 판로를 지원해 지역경제와 도시재생의 선순환 구조를 만드는 데 목적이 있다.

이날 오후 진행되는 협약식에는 이상경 국토부 1차관, 권대열 카카오 환경사회지배구조(ESG)위원장, 최종원 HUG 기금본부장, 김진홍 부산 동구청장이 참석할 예정이다.

시범사업은 유휴 거점시설의 업사이클링(재활용+디자인·활용가치 제고), 지역생산상품의 온라인 판로 지원 두 축으로 추진된다.

유휴거점시설 업사이클링은 2014년도 도시재생 선도사업으로 추진된 부산시 동구의 이바구캠프를 대상으로 진행된다. 기존 게스트하우스를 재정비하고 주변 부속시설(예술센터·체크인센터)과 연계해, 방문객의 체류시간을 늘리고 체험 기회를 확대할 수 있는 시설로 전환할 계획이다.

이는 조성 초기에는 활발히 운영되다가 지역 여건 및 이용 수요 변화, 시설 노후화 등으로 활용이 줄어든 시설을 개선해 지속가능한 이용모델을 제시한다는 점에서 의의가 있다.

지역생산상품 온라인 판로 지원은 도시재생 공동이용시설에서 생산·판매되는 우수상품의 플랫폼 입점 판매를 지원하는 사업이다. 소비자는 오는 29일부터 카카오 임팩트 커머스플랫폼인 카카오메이커스를 통해 상품을 구매할 수 있다. 이를 통해 상품성은 있으나 유통·마케팅 여력이 부족했던 지역기반 상품들이 카카오의 접근성을 활용해 새로운 판로를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

국토부는 지속가능한 도시재생을 위한 시범사업을 총괄하고 제도개선 등 정책적 지원을 추진한다. 카카오는 유휴거점시설 업사이클링, 우수 생산상품의 콘텐츠 기획에 협력하고 자사 플랫폼을 활용한 홍보 등을 통해 시설 이용 촉진 및 도시재생 생산상품의 지속가능한 유통기반 강화를 위해 협력한다.

HUG는 시범사업의 기획·운영 등 사업 전반의 실행 과정을 지원하고, 성과관리 및 후속 연계방안을 마련한다. 부산시 동구는 지역 사업기반을 조성하고 시설 운영주체와 협력해 지역사회와 연계된 프로그램을 기획·지원하며 시범사업 종료 후에도 시설의 지속적인 활용과 관리를 위해 협력한다.

최종원 HUG 기금본부장은 “HUG는 공기업으로서 축적된 사업관리 역량을 바탕으로 도시재생의 성과 제고와 전국 확산 모델 구축에 최선을 다하겠다”고 했다.