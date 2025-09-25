- 2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회에서…매출 67% 증가·빈 점포 28% 감소, 선도 도시 위상 입증

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 원도심 재생 성과를 인정받아 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회에서 국토교통부 장관상을 수상했다.

시는 지난 24일 강원 삼척시에서 열린 ‘2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회’ 개막식에서 도시특화 분야 장관상을 받았다고 밝혔다.

이번 박람회는 국토교통부와 강원특별자치도, 삼척시, (사)도시재생산업진흥협회가 주최하고 전국 500여 개 지자체와 관련 기관이 참여한 국내 최대 규모의 도시혁신 행사다.

대전시는 그동안 쇠퇴한 원도심을 도심형 산업지원플랫폼과 청년창업공간, 복합문화·전시공간으로 재편하며 활력을 불어넣어 왔다. 이러한 정책을 통해 2016년 대비 2023년 매출액이 67% 증가하고 빈 점포 수가 28% 줄어드는 성과를 거뒀으며, 이번 수상으로 도시재생 선도 도시로서의 위상을 다시 확인했다.

박람회 기간 대전시는 도시재생 홍보관을 운영했다. 홍보관에서는▷마중물 사업 완료·추진 현황 ▷경제기반형 사업 ▷도시재생사업 지도를 전시하고 청년예술인과 마을조합이 제작한 티셔츠, 키링, 드립백, 잼 등 다양한 로컬 굿즈를 선보였다. 시민과 방문객들은 대전 도시재생의 창의성과 공동체 활동을 직접 체험하며 높은 관심을 보였다.

대전시 관계자는 “이번 수상은 원도심 쇠퇴의 상징이던 공간을 시민이 체감할 수 있는 희망의 공간으로 바꾼 성과가 전국적으로 인정받은 것”이라며 “앞으로도 도시재생 정책의 경쟁력을 강화해 지속가능한 도시혁신 모델을 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 박람회는 27일까지 열리며, 국제컨퍼런스와 도시재생 합동 워크숍, 학술세미나 등 다양한 프로그램이 이어질 예정이다.