‘숙면매트 온수’, ‘숙면매트 카본/위드펫’…AI 수면모드 적용

경동나비엔이 AI 숙면기술이 적용된 숙면매트 3종을 출시했다. 블루투스리모컨을 지원하는 ‘숙면매트 온수’, 화재 걱정 없는‘숙면매트 카본’(사진), 반려동물 가정에 특화된 ‘숙면매트 카본 위드펫’ 등이다.

신제품들은 0.5도 단위의 정밀한 온도 제어기술과 ‘AI 수면모드’를 제공해 업계 최초 한국수면산업협회의 ‘굿슬립 골드마크’ 인증을 받았다. AI 수면모드는 스마트폰으로 감지한 호흡음을 통해 수면단계를 분석하고 이에 맞춰 온도를 자동으로 조절한다.

숙면매트 온수와 숙면매트 카본에는 호텔침구에 사용되는 프리미엄 ‘코튼블렌드 커버’가 적용됐다. 구김이 적고 가벼운 기능성 원단 ‘폴리에스터’에 이물질이 쉽게 스며들 수 없는 고밀도 조직 ‘천연 60수 원사’를 혼합해 편의성과 내구성을 높였다. 민감성 피부에도 자극이 없는 부드러운 감촉을 선사하며, 진드기나 먼지가 달라붙지 않아 알레르기를 방지할 수 있다고 회사 측은 전했다.

숙면매트 카본은 ‘스마트히팅 시스템’을 통해 온기를 빠르고 안전하게 전달한다. 카본열선에서 방출되는 원적외선이 몸속 깊이 온기를 빠르게 전달하며, 분리형 어댑터를 통해 고전압 교류 전기(AC220V)를 저전압 직류 전기(DC 24V)로 전환해 유해전자파 걱정이 없다고 했다. 또 매트 전체에 고르게 분포된 온도감지열선이 과열을 방지하며, 7개의 열선으로 구성된 ‘헵타코어 구조’를 적용해 쉽게 끊어지지 않아 화재로부터 안전하다고 주장했다.

숙면매트 카본 위드펫은 여기에 ‘펫케어 커버’를 추가해 반려동물과 함께 숙면할 수 있도록 돕는다. 단추로 간편하게 탈부착할 수 있는 펫케어 커버는 액체가 통과하지 않는 방수 구조로, 위생 걱정 없이 사용할 수 있다고 경동나비엔은 설명했다.