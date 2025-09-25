최대 95% 할인 쿠폰 선착순 제공 10월 26일에 일본 세 개 노선 취항

[헤럴드경제=김성우 기자] 이스타항공이 오는 27일부터 주말 이틀간 부산 서면에서 오프라인 팝업 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 팝업 행사는 부산 시민에게 이스타항공의 부산발 노선 확장을 홍보하기 위해 마련된 것으로 부산 서면에 위치한 삼정타워 야외 광장에서 27일과 28일 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다.

이날 행사에서 이스타항공은 부산발 9개 노선의 국제선 항공권을 정가 대비 최대 95% 할인된 가격에 구매할 수 있는 쿠폰을 배부한다. 배포 수량은 27일과 28일 각각 1천 장씩 총 2000장이다.

쿠폰을 반영해 구매 가능한 최저가 항공권은 공항이용세와 유류할증료를 포함한 왕복 총액 기준 ▷일본 8만9900원 ▷대만 12만9900원 ▷베트남 25만9900원 ▷태국 26만9900원 ▷카자흐스탄 26만9800원이다. 15kg 위탁 수하물도 포함된다.

할인 쿠폰 배부 외에도 ▷꽝 없는 룰렛 게임을 통해 부산발 국내/국제선 무료 항공권을 제공하며 ▷굿즈 판매존을 운영하며 스누피 캐리어택 등 그동안 기내에서만 구매 가능했던 이스타항공 로고 상품을 현장에서도 구매할 수 있도록 한다.

이스타항공 관계자는 “이스타항공은 10월 26일 일본 오사카 후쿠오카 삿포로에 취항하며 부산 출발 노선이 총 10개로 늘어난다”며 “취항을 기념해 부산 시민 분들께 큰 혜택을 드리고자 파격적인 이벤트를 준비한 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.