‘조경 전문기업’으로서 첫 발표

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문이 한국건축가협회(KIA)가 주관하는 연례 강연 프로그램 ‘2025 KIA Lecture’에서 자사 조경 전문 브랜드 에버스케이프(Everscape)의 조경 차별화 전략을 발표했다고 25일 밝혔다. 조경 전문기업이 KIA Lecture에서 강연을 진행한 것은 이번이 처음이다.

‘KIA Lecture’는 한국건축가협회가 건축가들의 전문성 강화를 위해 지난해부터 운영하는 강연 시리즈로, 올해는 ‘사유의 건축, 공유의 도시, 국민의 미래’를 주제로 국내외 기업, 건축가, 교수진이 참여해 릴레이 강연을 이어가고 있다.

지난 23일 삼성전자 서초사옥 대강연장에서 열린 이번 행사에는 기업·기관·학계 관계자 100여 명이 참석했다. 메인 발표자로 나선 전재현 삼성물산 리조트부문 그린스페이스솔루션(GSS)팀 담당은 다양한 프로젝트 사례와 함께 에버스케이프의 미래 지향적 조경 전략을 소개했다.

조경 전문기업이 KIA Lecture에 참여해 강연을 펼친건 이번이 처음으로, 경관조경의 중요성이 날로 커지면서 업계에서 조경 분야 전문성을 인정받은 결과로 해석된다.

전 담당은 “조경의 차별화는 단순히 심미성을 넘어 자연과 공존하고, 사용자 경험과 삶의 질 향상까지 이어져야 한다”며 “에버스케이프는 축적된 프로젝트 노하우를 바탕으로 인간과 자연이 조화를 이루는 지속가능한 조경 공간을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

삼성물산 리조트부문은 에버랜드 단지 개발을 비롯해 50여 년간 축적한 조경 역량으로 메이플 자이, 강릉 신라모노그램, 왕길역 로얄푸르지오 등 다수의 현장에서 기획·설계·시공을 아우르는 토탈 그린 솔루션을 제공해왔다.

또한 조경 전문 브랜드 에버스케이프를 론칭한 이후 레드닷 디자인 어워드 본상, 대한민국조경대상 대통령상 등을 수상하며 글로벌 경쟁력도 인정받고 있다.

브랜드 명칭은 ‘언제나’를 뜻하는 Ever와 ‘풍경’을 의미하는 scape를 결합해 ‘영원한 풍경’을 담아냈다.