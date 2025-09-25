중대재해 예방·상생협력 강화 맞춤형 컨설팅·교육 성과 공유

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 협력사와 함께 안전한 일터 조성을 위한 논의에 나섰다.

LG디스플레이는 25일 경기도 파주 사업장에서 ‘2025년 안전보건포럼’을 열고 협력사 대표, 고용노동부·안전보건공단 관계자 등 100여 명과 함께 중대재해 예방과 상생협력을 강화했다.

LG디스플레이는 지난 2023년부터 협력사를 대상으로 맞춤형 안전보건 강연과 정부·기업 간 소통 창구를 제공하며 포럼을 운영해왔다.

이번 행사에서는 울산과학대학교 김영규 교수(전 안전보건공단 교육원장)가 중소규모 사업장을 위한 맞춤형 안전보건체계 구축과 새 정부의 안전보건정책을 주제로 강연을 진행했다.

이와 함께 LG디스플레이가 추진해 온 협력사 안전 컨설팅 프로그램 ‘안전지원 활동’과 임직원 대상 ‘안전교육 활동’ 현황도 공유됐다.

‘안전지원 활동’은 전문가가 협력사를 직접 찾아가 안전관리체계 점검, 고위험 작업 현장 점검, 안전문화 개선을 지원하는 프로그램으로, 2023년 이후 누적 146개 협력사가 컨설팅을 받았다.

‘안전교육 활동’은 LG디스플레이가 독자 구축한 안전교육 인프라를 활용한 교육으로, 화재 대응, 응급처치 등 실습·체험을 포함한 현장감 있는 커리큘럼으로 구성됐다. 교육은 2021년 시작해 현재까지 누적 약 1만8000명의 협력사 임직원이 참여해 오고 있다.

LG디스플레이는 협력사 근로자들이 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 고용노동부, 안전보건공단, 민간 전문기관 등과 협력을 강화해 현장 중심의 실효성 있는 예방정책, 기업 맞춤형 교육 등을 적극 지원할 계획이다

포럼에 참석한 협력사 시너스텍 이영한 대표는 “LG디스플레이의 협력사 대상 안전보건 개선 상생 프로그램에 참여하며 자체 안전체계 확립, 작업 환경 준수 등 안전 경영에 큰 도움을 받고 있다”고 말했다.

김성희 LG디스플레이 최고안전환경책임자(CSEO)는 “안전보건을 최우선 가치에 두고 협력사와 긴밀한 소통을 통해 모든 공급망 내 안전보건 관리체계를 확립하고자 한다”며 “협력사 스스로 자생적인 안전체계를 정착시킬 수 있도록 다방면으로 지원해 갈 것”이라고 강조했다.