[헤럴드경제=최원혁 기자] 예정 시간보다 30분이나 늦게 온 버스 기사가 항의하는 승객들에게 막말을 퍼붓는 일이 벌어졌다.

24일 MBC에 따르면 지난 22일 세종시 대평동의 세종고속시외버스터미널에서 오전 8시25분 출발 예정이던 시외버스가 30분이 지난 뒤에야 승강장에 도착했다.

버스가 지연된 이유를 묻자 기사는 승객들을 향해 욕설과 폭언을 쏟아냈다.

공개된 영상에서 버스 기사는 “너희들 남편이 와도, 아버지가 와도 늦게 와, 이 X끼들아. 사과해. 안 사과하면 출발 안 할 테니까”라고 거침없이 말했다.

학생부터 노인까지 버스 안에 있었는데 이들은 갑작스러운 욕설에 깜짝 놀랐다.

한 승객은 “‘XXX X끼들아. 늦었으면 닥치고 타야지 더 늦고 싶어?’ 이렇게 욕을 하시고. 많이 놀랐고 당시에는 손이 떨렸다”고 MBC에 말했다.

보다 못한 한 할아버지 승객이 나서 기사와 승강이를 벌였는데 버스 기사는 자신이 폭행당했다며 112에 신고까지 했다.

현장에 출동한 경찰의 중재로 상황이 일단락됐고 버스는 결국 기사 교체 없이 예정된 시간보다 50분가량 늦게 군산으로 출발했다. 일부 승객들은 요금을 환불받고 발길을 돌린 것으로 전해졌다.

기사는 폭언 사실을 인정하면서도 도로가 막혀 늦은 것이라고 해명했다. 그는 “(한 승객이) 계속 말꼬리를 잡으면서 ‘빨리 운전이나 해라’라고 한 거다. 거기서 감정이 욱해져서 그 손님하고 좀 옥신각신(했다)”고 말했다.

한편 버스 회사 측은 자체 조사를 벌인 뒤 문제가 확인되면 감봉 등 징계를 검토하겠다고 밝혔다.