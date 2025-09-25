- 김태흠 지사, 25일 도청서 야마시타 日 나라현지사 접견 -케이-팝(K-POP) 공연과 백제 포럼 등 문화 교류 행사 준비

[헤럴드경제= 이권형기자] 김태흠 충남도지사는 25일 도청에서 야마시타 마코토(山下 真) 일본 나라현지사와 만나 양 지역 간 교류 협력 방안을 논의했다.

야마시타 지사의 이번 방문은 오는 26일 예산에서 개최하는 ‘2025 베이밸리 국제 심포지엄’ 참석차 이뤄졌다.

이날 김 지사는 야마시타 지사와 만나 다음달 추진하는 케이-팝(K-POP) 공연과 백제 포럼 등 양 도·현 간 문화 교류 행사 준비 현황을 공유하고 성공적인 개최를 위한 협력을 다짐했다.

또 도는 ▷2026년 태안국제원예치유박람회 ▷2027 논산세계딸기산업엑스포 등 도내에서 개최 예정인 국제 규모 행사에 관심과 참여를 요청했다.

나라현은 지난 2011년 우호협력을 체결한 일본 내 주요 교류 지역 중 하나로, 면적은 3691㎢이고 인구 수는 127만 6000여 명 수준이다.

일본 고대사회 정치·문화의 중심지로 평가받으며, 우리나라와는 백제를 기반으로 한 역사적 동일 문화권이다.

섬유제품 제조업과 목재 및 목재품 제조업, 관광산업 등이 발달했으며, 지역내총생산은 3조 7671억 엔에 달한다.

도와는 우호협력 체결 이후 양 도·현지사 접견 및 영상회의, 국제교류 실무회의, 지역 청소년 행사 참여 등 121회에 걸쳐 1724명이 활발한 교류 활동을 펼쳐왔다.

이 자리에서 김 지사는 “내일 베이밸리 국제 심포지엄에서 간사이 광역연합의 성공담을 들려주실 예정으로 알고 있다”라면서 “베이밸리, 대전·충남 행정 통합 등을 추진하고 있는 만큼 나라현 사례가 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

이어 김 지사는 “오랫동안 준비한 ‘케이-팝 교류 공연’도 어느덧 한 달 앞으로 다가왔는데 양 지역 학생들 간 합동 공연과 공동 선언의 원활한 추진을 위해 다시 한번 나라현을 방문할 것”이라며 “국경을 넘어 사람들을 이어주는 문화의 힘을 바탕으로 양국이 외교의 새 지평을 열 수 있도록 문화교류를 중심으로 더 다양한 분야에서 교류를 확장하는 데 함께 힘써나가자”고 덧붙였다.