‘차량 추천 어시스턴트’ 시스템 도입 맞춤형 AI 큐레이션으로 중고차 탐색 단축

[헤럴드경제=김성우 기자] 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 인공지능(AI) 기반 맞춤형 중고차 큐레이션 서비스인 ‘엔카닷컴 차량 추천 어시스턴트’를 도입했다고 25일 밝혔다.

엔카닷컴은 중고차 탐색 과정의 번거로움을 줄이고, 누구나 쉽고 빠르게 원하는 차량을 찾을 수 있도록 AI가 제시한 조건에 최적화된 매물을 추천하는 맞춤형 큐레이션 서비스를 선보였다.

이번 서비스는 더욱 편리하고 신뢰도 높은 자동차 거래 환경을 제공하기 위한 AI 기반 서비스 고도화의 연장선상으로, 지난 8월에는 국내 최초로 매물별 1:1 맞춤 상담이 가능한 ‘엔카믿고 AI 챗봇’을 선보인 바 있다. 이번 큐레이션 서비스 또한 AI 기능을 한 단계 확장해 고객 맞춤형 추천 영역으로 고도화한 결과물이다.

차량 추천 어시스턴트는 AI 챗봇과 자연어로 대화하며 조건을 구체화해 나가는 ▷‘바로 AI와 대화하며 찾기’와 예산, 차종 등의 조건을 먼저 선택한 뒤 추천을 받을 수 있는 ▷‘차량 특징 선택 후 대화하기’ 두 가지 방식으로 제공된다.

‘바로 AI와 대화하며 찾기’를 선택 시, 자유롭게 원하는 차량에 대해 질문하며 매물을 탐색할 수 있다. 예를 들어, 고객이 “2천만 원대 중반 차량을 찾고 있다”고 입력하면 AI 챗봇이 선호하는 차종, 브랜드 등 추가 조건을 물으며 대화를 이어가고 고객의 답변에 따라 맞춤 매물 추천이 진행된다.

‘차량 특징 선택 후 대화하기’를 선택하면 대략적인 예산과 관심 차종을 선택할 수 있는 옵션이 먼저 제공된다. 이후 선택한 조건에 맞는 실제 매물 10가지를 큐레이션해 취향을 좁혀 나가고 최종적으로 맞춤 매물이 엄선된다.

이처럼 AI 챗봇이 실제 상담원과 대화하듯 고객이 원하는 조건을 확인한 후, ‘엔카진단’ 및 ‘엔카믿고’ 매물 가운데 최적의 매물 3가지를 추려 종합 비교 리포트를 제공한다. 종합 비교 리포트에는 해당 매물의 주요 옵션과 사고, 보험 이력은 물론, 각 매물의 장단점과 구매 시 유의사항까지 담겨 있어 중고차 탐색에 소요되는 시간을 크게 단축할 수 있다.

엔카닷컴 관계자는 “이번 ‘차량 추천 어시스턴트’를 통해 자동차에 대해 잘 모르는 고객도 원하는 조건의 차량을 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 편의성을 제공한다”라며 “앞으로도 AI를 비롯한 최신 기술을 적극 활용해 고객에게 편리하고 신뢰할 수 있는 거래 경험을 제공할 것”이라고 말했다.