24일 카이스트 전산학부와 산학협력 협약 체결 석사과정 장학생, 학비 지원·졸업 후 입사 보장

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS는 산학협력과 신입사원 채용 투트랙 전략으로 미래 인재 확보에 나선다고 25일 밝혔다. 이로써 AX(AI 전환) 분야를 이끌 차세대 정복기술(IT) 인재 풀을 확대한다는 계획이다.

LG CNS는 지난 24일 카이스트(KAIST) 전산학부와 산학협력 협약을 체결했다. 지난 4월 카이스트 산업 및 시스템공학과와 협약을 맺은 데 이어 전공 분야를 넓혔다.

전산학부는 LG CNS가 신성장동력으로 육성 중인 인공지능(AI), 로봇, 휴머노이드 등 로보틱스 분야에 관한 연구를 활발히 진행하고 있다. 이에 따라 기술 연구와 산업 전문성을 결합한 융합형 인재 양성이 가능하다고 LG CNS는 설명했다.

LG CNS는 이번 협약을 통해 전산학부 석사과정 산학 장학생 선발에 나설 방침이다. 선발된 학생에게는 2년간 학비 전액과 매월 생활 보조금을 지원한다. 아울러 석사 학위를 취득한 학생은 LG CNS 입사가 보장된다. 연구 보조비도 별도로 지급해 전산학부 학생들의 연구를 지원한단 계획이다.

앞서 LG CNS는 카이스트뿐만 아니라 국내 주요 대학교와 산학협력을 확대해 왔다. 현재 연세대, 고려대, 중앙대에 채용 연계형 계약학과를 신설해 운영하고 있으며, 서울대 산업공학과·컴퓨터공학부와도 산학 장학생 선발을 위한 협약을 체결했다.

이와 함께 LG CNS는 신입사원 채용에도 적극적으로 나서고 있다고 밝혔다. 지난 1일부터 18일까지 하반기 신입사원 채용을 위한 서류 접수를 진행했다. 구체적인 모집 분야는 ▷AI ▷로보틱스 ▷클라우드 애플리케이션 현대화(AM·Application Modernization) ▷DX엔지니어 ▷스마트 팩토리 ▷스마트 물류 ▷전사적자원관리(ERP) ▷컨설팅 ▷아키텍처 등 총 9개 분야다.

LG CNS 관계자는 “카이스트와의 이번 산학협력은 미래 인재를 조기에 발굴, 육성할 수 있는 기반을 더욱 넓혔다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 산학협력과 채용을 두 축으로 AX 분야를 이끌 핵심 인재를 지속 육성·확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.