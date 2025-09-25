오언석 구청장 추석 연휴 맞아 쌍문동 소재 취약계층 2가구 방문 안부 묻고 주거‧생활 안전 꼼꼼히 살펴, 추가 지원방안 검토도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오언석 도봉구청장이 9월 24일 오전 홀몸 어르신이 사는 쌍문동의 한 다세대 주택을 찾았다.

민족 대명절인 추석을 앞두고 지역 내 취약계층의 안부와 주거·생활 안전을 직접 챙기기 위해서다.

오언석 구청장은 해당 가구에 지원되고 있는 복지서비스를 꼼꼼히 점검하고 더 지원할 수 있는 부분은 없는지 살폈다.

어르신은 “이렇게 추석을 맞이해 찾아와 줘 고맙다. 또 지속적으로 도움을 주려고 해줘 감사하다”고 전했다.

구는 생활이 어려운 어르신을 돕기 위해 적극 사례발굴에 나서 어르신을 긴급복지 의료비와 돌봄SOS 일시재가서비스 지원 대상에 포함되도록 했다.

이후 오언석 구청장은 고령의 어르신 부부가 거주 중인 쌍문동 소재의 다세대 주택을 방문해 주거 환경을 확인했다.

지원받고 있는 각종 복지지원에 대해서는 세심히 확인했으며, 추가로 필요한 지원에 대해서는 즉시 제공할 수 있도록 부서에 지시했다.

앞서 구는 적극적인 발굴‧연계로 해당 가구가 기초생활수급자로 지정될 수 있도록 도왔다.

오언석 구청장은 “구는 앞으로도 도움이 필요한 이웃을 먼저 찾아 나설 것”이라며 “지역 내 복지 사각지대가 없도록 더욱 촘촘한 안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.

구는 동별로 사회복지 공무원으로 구성된 복지플래너를 통해 지역 내 도움이 필요한 주민에게 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.

주민 상황에 맞게 ▲긴급복지지원 ▲돌봄sos서비스 ▲독거노인 안전확인 등 맞춤형 지원을 연계하고 있다.