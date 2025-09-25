유튜브 1400만, 인스타그램 600만 기록 공식 TV 시청률은 집계되지 않은 상태 17일 방송 중단했다가 24일 방송 재개 키멀, 연방통신위원장과 대통령 비판 “이런 방송 볼 수 있는 나라에 살아야”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 행정부에 대한 비판 발언으로 지난 17일(현지시간) 방송을 중단한 ‘지미 커멀 라이브!’쇼가 24일 방송을 재개하자 온라인 채널에서만 2000만명이 넘는 조회수를 기록하며 폭발적인 대중적 관심을 받았다.

이날 지미 키멀 라이브 쇼의 유튜브 채널에 게시된 방송 영상은 1450만여회의 조회수를 기록했다.

또 이 프로그램의 인스타그램 채널에 게시된 영상 조회수는 600만회에 육박했다.

공식 TV 채널 시청률은 아직 집계되지 않은 상태다.

지난 17일 키멀 쇼의 방송 중단을 발표했던 월트디즈니컴퍼니(디즈니) 산하 ABC방송은 지난 22일 이를 번복해 방송을 재개하기로 했다고 밝혔다.

하지만 지역에서 ABC 계열 방송국 도합 70여곳을 보유한 미디어 기업 넥스타와 싱클레어는 이 프로그램을 계속해서 방송하지 않겠다고 발표했다. 이에 따라 시애틀과 유타주 솔트레이크시티, 내슈빌, 뉴올리언스 등 여러 주요 도시에서 지상파로는 이 프로그램이 방영되지 않았다.

TV로 시청할 수 없게 된 시청자들이 온라인 채널로 대거 몰린 것으로 풀이된다.

키멀은 지난 15일 방송에서 “마가(MAGA) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 녀석을 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있다”고 말했다.

키멀은 또 백악관에서 있었던 도널드 트럼프 대통령의 추모 발언 영상을 가리키며 “이것은 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식”이라고 조롱했다.

브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 키멀의 이런 발언을 문제 삼아 이날 지역 방송사들에 이 프로그램 방송을 중단하라고 요구했다. 또 이와 관련해 FCC가 조사를 개시할 수 있으며, 왜곡된 발언이 반복될 경우 방송사들에 벌금을 부과하거나 허가를 취소할 수 있다고 경고했다.

카 위원장은 이날 보수 논객 베니 존슨의 팟캐스트 인터뷰에서 “이것은 지금 디즈니에 매우 심각한 사안이다. 디즈니는 변화가 필요하다는 걸 알아야 한다. 하지만 개별 라이선스를 가진 방송사들 또한 나서서 이제 이런 쓰레기 같은 콘텐츠는 우리 지역사회에 필요하지 않다고 말해야 할 시점”이라고 언급했다.

키멀은 이전에도 도널드 트럼프 대통령과 그의 여러 정책을 꾸준히 비판해왔다.

미 언론은 카 위원장의 위협에 트럼프 대통령의 의중이 반영됐을 것으로 해석했다.

FCC의 이런 대응에 미국의 헌법적 가치인 ‘표현의 자유’ 논쟁에 불이 붙었다.

카 위원장의 발언은 노골적인 협박이라는 비판이 일었고, 공화당 주요 정치인인 테드 크루즈 연방 상원의원조차 이를 지적하며 “마치 영화 ‘좋은 친구들’에서 마피아 보스가 술집에 들어가 ‘여기 술집 참 좋네, 무슨 일이 생기면 안 되겠네’라고 말하는 장면 같다”고 비유했다.

크루즈 의원은 “브렌던 카는 좋은 사람이지만, 그가 한 발언은 지옥만큼 위험하다”며 “정부가 ‘미디어가 한 말이 마음에 안 든다, 우리가 원하는 말을 하지 않으면 방송에서 퇴출하겠다’는 식으로 개입한다면, 결국 보수층에게 불리하게 작용할 것”이라고 비판했다.

키멀은 이번 복귀 방송에서 표현의 자유가 무엇보다 중요한 가치라고 강조하면서 크루즈 의원을 향해 감사하다는 뜻을 농담조로 표시했다.

키멀은 “이전까지 내가 이런 말을 하게 될 줄 몰랐지만, 테드 크루즈가 옳다”고 말했다.

키멀은 이어 “미국 기업에 ‘쉬운 길과 어려운 길 중 선택하라’거나 ‘이 회사들은 행동을 바꾸고 키멀에 대한 조치를 취할 방법을 찾아야 한다. 그렇지 않으면 FCC가 추가 작업을 할 것’이라고 말하는 것은 수정헌법 제1조(표현의 자유 보장)를 정면으로 침해하는 것”이라고 강조했다.

키멀은 또 도널드 트럼프 대통령이 이 프로그램 방송 중단을 환영한다고 언급한 것을 두고 “우리 지도자는 농담을 받아들이지 못하기 때문에 (방송 제작진 등) 미국인들이 생계를 잃는 것을 축하한다”며 “만약 이런 일이 다시 발생하거나, 그런 조짐이라도 보인다면 여러분이 이번 주에 했던 것보다 10배는 더 큰 목소리로 항의해달라”고 말했다.

그러면서 “이 쇼 자체가 중요한 게 아니라 우리가 이런 프로그램을 볼 수 있는 나라에 살게 되는 것이 중요하다”고 말했다.

키멀은 지난 방송에서 문제가 됐던 커크 암살사건 관련 발언에 대해서는 울먹이며 목이 멘 목소리로 “내 의도는 한 젊은이가 살해당한 것을 결코 가볍게 하려는 것이 아니었다. 그것에 대해서는 웃긴 게 전혀 없다고 생각한다”고 해명했다.

키멀은 또 커크의 부인이 추모식에서 암살범을 용서한다고 밝힌 것을 언급하면서 다시 감정에 북받쳐 “그것이 우리가 따라야 할 본보기”라며 “여러분이 예수의 가르침을 믿는다면, 이타적인 자비와 용서의 행동”을 따라야 한다고 강조했다.