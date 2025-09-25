일본 유학 때 처음 진학한 대학…사진·약력·시 등 실려 릿교대 총장 “윤동주는 국경 초월한 연결 고리”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 시인 윤동주의 기념비가 일본 도쿄에도 세워진다.

도쿄 도시마구 이케부쿠로에 있는 릿쿄대는 내달 11일 오후 기념비 제막식을 열 예정이라고 25일 밝혔다. 릿쿄대는 윤동주가 연희전문학교(연세대 전신)를 졸업하고 일본에 유학하면서 처음 진학한 대학이다.

그는 이 대학에 다니면서 ‘쉽게 쓰여진 시’(1942년 6월 3일), 흰 그림자(4월 14일), 흐르는 거리(5월 12일) 등 5편의 시를 남겼다.

윤동주가 일본 유학 생활 때 쓴 다른 시는 확인이 안 되지만 이들 5편의 시는 친구 강처중에게 보낸 편지를 통해 남겨졌다.

이들 시는 릿쿄대의 상징 마크가 찍힌 편지지에 남아있어 시가 쓰인 장소나 시기가 비교적 명확하다.

현재 연세대가 편지 진본을 소장하고 있지만 릿쿄대는 그동안도 연세대의 협력을 받은 복사본을 학교 기념관에 상설 전시하며 윤동주를 기념해왔다. 기념비는 좌우로 긴 직사각형 모양으로, 가운데 부분에 윤동주의 사진이 들어가고 좌우에는 그의 약력과 간단한 설명, 그가 한글로 남긴 ‘쉽게 쓰여진 시’와 일본어 번역본이 실린다.

QR코드도 찍혀있어 스마트폰만 있으면 시인의 삶과 작품에 대한 자세한 설명도 접할 수 있다.

이 기념비는 도쿄에서는 처음 세워지는 것으로 알려져있다.

니시하라 렌타(西原 廉太) 릿쿄대 총장은 “조사를 한 것은 아니지만 도쿄에는 없을 것”이라고 말했다.

윤동주의 시비나 기념비는 그의 두번째 일본 모교 도시샤대가 있는 교토에 집중적으로 세워져있다.

도시샤대에는 1995년 시비가 건립됐고 현재는 교토예술대학 캠퍼스로 바뀐 윤동주의 하숙집터에도 시비가 세워져있다.

또 도시샤대를 다닐 때 친구들과 소풍하며 마지막 사진을 남긴 교토 우지강 옆에는 2017년 현지 문학 팬과 지역 주민들이 중심이 돼 건립한 기념비 ‘기억과 화해의 비’도 있다.

기념비 제막식에는 조카인 윤인석 성균관대 명예교수, 윤동섭 연세대 총장 등도 참석할 예정이다.

윤동주는 일본 문학 작가 이바라키 노리코(1926∼2006년)가 윤동주의 시를 인용하며 쓴 수필이 교과서에 실려 현지에서도 꽤 인지도가 높은 편이다.

재일동포를 상대로 장학사업을 하는 한국교육재단과 릿쿄대 외국어교육연구센터는 기념비 제막식에 맞춰 릿쿄대에서 ‘시인 윤동주와 함께하는 릿쿄의 가을’이라는 이름으로 시낭송 및 시화 대회도 연다.

앞서 도시샤대는 서거 80주기인 올해 2월 16일 윤동주 시인에게 명예 박사학위를 수여했다. 이 대학이 1985년 설립 이후 사망한 사람에게 명예박사학위를 수여한 것은 처음이었다.

니시하라 렌타(西原 廉太) 릿쿄대 총장은 지난 22일 연합뉴스 기자와 만나 윤동주 기념비를 세우기로 한 이유를 자세하게 설명했다. 니시하라 총장은 “윤동주가 일본 유학 생활 때 쓴 시는 릿쿄대에서 쓴 5편만이 기적적으로 남아있다”며 “한강 작가가 한국에서는 첫 노벨 문학상을 받았다고 하는데 아마 윤동주가 (옥사하지 않고 살았다면 먼저) 노벨 문학상을 받지 않았을까 생각한다. 릿쿄대 학생들이 (윤동주를) 제대로 알았으면 좋겠다는 생각”이라고 말했다.

그는 “작년 5월 릿쿄대와 도시샤대가 협력 협정을 맺었다”며 “연세대와 도시샤대가 협정을 맺고 있고 연세대와 릿쿄대도 맺고 있어 윤동주를 매개로 삼각 동맹 같은 게 됐다”라고도 설명했다. 또 “릿쿄대도 국제화를 추진해왔다”며 “윤동주는 국경을 초월한 연결고리가 되는 상징으로서도 기념하고 싶다. 윤동주를 기념하는 대학으로 한국의 젊은이들에게도 좋은 이미지를 줄 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

니시하라 총장은 기념비 설립 취지에 대해 “첫 번째는 윤동주가 릿쿄대를 다니면서 멋진 시를 지은 데 대한 표창이라는 의미가 있다”며 “또 한일 양국 간 우호 관계를 돈독히 한다는 마음가짐을 표하면서 협정을 맺은 도시샤대와 보조를 맞춘다는 것을 알리고 싶다”고 했다. 이어 “마지막으로는 세계에 열린 학습환경을 제공하는 것”이라고 부연했다.