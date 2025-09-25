[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울광장을 앞마당으로, 덕수궁을 옆뜰로 끼고 있는 더 플라자가 추석 연휴 기간 도심여행을 즐기는 호캉스 거점으로 탈바꿈한다. ‘서울 스테이케이션’ 패키지이다.

25일 더 플라자에 따르면, 올해 설 연휴 기간 더 플라자 내국인 투숙률은 약 72%로 전년 대비 10%p 늘었다.

더 플라자는 서울로 여행 오는 지방 고객과 도심 속 호캉스를 계획하는 고객을 위해 패키지를 기획했다. 더 플라자는 덕수궁, 광화문 등 서울 대표 명소가 도보 거리에 있어 고궁의 고즈넉함과 도시의 활기를 함께 느끼기에 최적의 장소다.

패키지에는 한복 대여권, 포토 시그니처 촬영 이용권, 서울 시티투어버스 이용권(도심 고궁 코스), 더 플라자 제작 교통카드가 포함돼 있다.

도심 고궁 코스는 남산타워와 명동, 한옥마을 등 주요 관광지에 정차하며 원하는 곳에서 자유롭게 하차할 수 있다. 특별 제작한 교통 카드에는 서울 명소와 더 플라자 풍경이 담긴 디자인으로 각각 5천원이 충전되어 있어 고궁 코스 외에 가고 싶은 명소를 마음껏 둘러볼 수 있다.

체크인 시 제공되는 한복 대여권은 경복궁역 인근 한복 대여소에서 사용할 수 있다. 포토 시그니처는 셀프 사진관으로 촬영 이용권을 소지하면 전국 213개 지점에서 촬영이 가능하다. 예약 기간은 10월 9일까지며 투숙 기간은 10월 10일까지다. 가격은 57만6000원(세금 및 봉사료 별도)부터다. 자세한 내용은 더 플라자 홈페이지에서 확인하면 된다.

더 플라자 관계자는 “서울 시내 일부 고궁은 한복 착용 시 입장료가 무료”라며 “한복 체험과 고궁 투어 등 외국인 관광객 대상으로 출시한 패키지에 대해 최근 국내 고객들 사이에서도 문의가 많아 이번 패키지를 기획했다”고 말했다.