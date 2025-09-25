금천구-한국산업단지공단 서울지역본부 업무 협약 체결 독산역·가산디지털단지역 일대 청년과 기업이 함께하는 활력공간으로 재조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 서울디지털국가산업단지(G밸리) 중심축인 독산역과 가산디지털단지역 일대를 대상으로 ‘아름다운거리 조성사업’을 본격 추진한다.

금천구는 9월 24일 한국산업단지공단 서울지역본부(본부장 박종배)와 업무협약을 체결하고 사업 추진에 힘을 모으기로 했다.

아름다운거리 조성사업은 산업통상자원부가 주관한 ‘2025년 산업단지 환경조성사업’ 공모에 선정돼 추진하게 됐다. 총사업비는 50억 원이며, 이 중 40%인 20억 원은 국비로 지원된다. 사업은 올해부터 2028년까지 3년간 단계적으로 진행될 예정이다.

주요 내용은 ▲ 독산역 및 가산디지털단지역 일대 보도 정비 ▲ 가로등 조도개선 및 경관조명 설치 ▲ 근로자와 주민이 함께 쉴 수 있는 휴게 쉼터 조성 ▲ 공개공지 녹지 정비 및 녹지 공간 확충 등이다. 보행환경 개선과 지역 활력 증진에 중점을 두고 있다.

사업 대상지인 서울디지털국가산업단지(G밸리)는 1만 4000여 개의 기업과 15만여 명의 근로자가 활동하는 국내 최대 규모의 도심형 첨단산업단지다. 정보통신기술(ICT), 패션·봉제, 뷰티·헬스케어 등 다양한 산업이 집적돼 있으며, 최근에는 AI·빅데이터 등 신산업을 선도하는 미래 혁신 거점으로 자리매김하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “이번 아름다운거리 조성사업을 계기로 서울디지털국가산업단지(G밸리)가 청년들이 일하고 싶어 하는 활력 있는 산업공간으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다“며 “근로자와 기업 모두가 만족할 수 있는 환경을 조성해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 전했다.