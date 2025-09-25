망우본동 354-2번지 일대 모아타운 관리계획(안) 통합심의 통과 1179세대 공급, 보행환경 개선, 주민 편의공간 확충 등 정비사업 본격 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 9월 22일 개최된 ‘소규모주택정비 통합심의 소위원회’에서 망우본동 354-2번지 일대에 대한 모아타운 관리계획(안)이 통합심의를 통과했다고 밝혔다.

이번에 관리계획이 통과된 망우본동 모아타운은 면적 약 6만6389㎡ 규모로, 앞으로 총 3개소의 모아주택(가로주택정비사업) 구역이 조성되어 총 1179세대의 아파트가 공급될 예정이다.

이는 노후 저층 주거지의 정비를 본격화하는 사업으로, 지역 주거환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

특히 관리계획에는 망우로71길, 73길, 67가길, 용마산로120길, 용마산로118길 등 주요 도로의 확폭과 건축한계선 지정(3m)을 통해 공공보행통로를 확보하는 등 보행자 안전을 최우선으로 고려한 보행친화적 주거환경 조성이 포함됐다.

또, 주민들이 걷기 편하고 머무를 수 있는 거리 환경을 조성해 동네 분위기를 살리고, 각 구역별로 경로당, 어린이놀이터, 노인복지관 등 공동이용시설을 계획하여 주민 편의공간도 대폭 확충할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구는 주택정비사업을 활발히 추진하고 있으며, 이를 통해 빠르게 주거환경과 주민 삶의 질을 변화시키고 있다”며 “망우본동 모아타운 사업도 주민들의 실질적인 삶의 질 개선으로 이어질 수 있도록 신속하고 체계적으로 추진하겠다”고 말했다.