댈러스 ICE 시설 대상 외부 공격…피해자 모두 시설 구금자들 FBI 국장 “탄피에 ‘이민단속국 반대’ 문구”…총격범은 자살 미 국토안보부 “법 집행에 대한 공격”…놈 장관 “극좌파들 발언 탓”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 24일(현지시간) 오전 총격 사건이 발생, 2명이 숨지고 1명이 중상을 입었다.

미 국토안보부는 이날 발표한 성명에서 “오늘 아침 정신 나간 총격범이 인근 옥상에서 이민세관단속국(ICE) 댈러스 현장 사무소를 공격했다”며 “총격범은 ICE 건물과, 시설 출입구에 있던 밴을 향해 무차별 총격을 가했다”고 밝혔다.

또 “시설 수감자 3명이 총에 맞아 이 가운데 2명은 사망했고, 다른 1명은 위독한 상태”라며 “총격범은 스스로 쏜 총상으로 사망했다”고 전했다.

댈러스 경찰국에 따르면 이날 오전 6시 40분께 댈러스의 ICE 임시 구금시설에서 현장 지원 요청이 접수돼 경찰이 출동했다.

경찰은 현장에서 총격 피해자 3명이 쓰러져 있는 것을 발견했다. 이 가운데 1명이 그 자리에서 사망했고, 병원으로 이송된 2명 중 1명이 치료를 받다 숨졌다. 총격범은 ICE 인근 건물의 옥상에서 숨진 채 발견됐다. ICE 직원 중 다친 사람은 없다고 당국은 밝혔다.

당국은 총격범이 지니고 있던 탄피에 ICE를 반대하는 내용의 문구가 쓰여있는 점으로 미뤄 범행에 이념적인 동기가 있었던 것으로 보고 있다.

캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “수사가 진행 중인 가운데, 초기 증거 분석 결과는 이 공격에 이념적 동기가 있음을 보여준다”며 “회수된 미사용 탄피 중 하나에는 ”안티 ICE“(ANTI ICE)라는 문구가 새겨져 있었다”고 밝혔다. 국토안보부도 “이것은 ICE 법 집행에 대한 공격”이라고 규정했다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 엑스에 올린 글에서 “수개월 동안 우리는 누군가가 죽기 전에 정치인들과 언론에 ICE 법 집행에 대한 과격한 발언을 자제하라고 경고해왔다”며 “이 끔찍한 살인은 극좌파에게 ICE에 대한 그들의 발언이 결과를 초래한다는 경각심을 불러일으켜야 한다”고 강조했다.

다만 놈 장관은 범행 동기와 관련한 추가적인 정보나 증거는 제시하지 않았다.

JD 밴스 부통령도 놈 장관이 앞서 올린 글을 자신의 엑스 계정에 공유하면서 “법 집행기관, 특히 ICE에 대한 강박적인 공격은 중단돼야 한다”며 “이번 공격으로 다친 모든 사람과 그들의 가족을 위해 기도하고 있다”고 썼다.

NBC 방송은 수사당국 소식통을 인용해 총격범의 신원이 29세 남성 조슈아 얀으로 확인됐다고 전했다.

이 남성은 선거관리 기관에 소속 정당이 없는 무소속 유권자로 등록돼 있었으며, 그의 형제인 노아 얀은 NBC 인터뷰에서 “내가 아는 한 그는 ICE에 대해 강한 감정을 갖고 있지 않았다. 정치에 관심이 없었다”고 말했다.

올해 들어 도널드 트럼프 행정부가 불법이민자 단속·추방 정책을 강하게 밀어붙이기 시작한 뒤 이민당국 관련 시설에는 여러 차례 공격이 있었다.

지난 7월 4일에는 텍사스 알바라도에 있는 프레리랜드 구금센터 외부에서 한 무리의 사람들이 시설을 향해 총격을 가해 경찰관 1명이 목에 총상을 입었다. 이 공격에 가담한 혐의로 최소 11명이 기소됐다.

이 사건이 있고 불과 사흘 뒤인 7월 7일에는 텍사스주 맥앨런 소재 국경순찰대 시설 밖에서 27세 남성이 연방 요원들을 향해 소총으로 수십 발을 발사하다 당국 요원들에 의해 사살됐다. 당시 경찰관 2명과 국경순찰대 직원 1명이 부상했다.

CNN 방송 등에 따르면 이날 사건이 벌어진 시설은 ICE 요원들에게 체포된 사람들이 정식 구금시설로 배치되기 전에 24시간 미만으로 잠시 머무르는 곳이다. 지난 여름 이 시설에는 일반적으로 수십 명의 구금자가 동시 수용됐으나, 최대 155명까지 수용된 적도 있다.