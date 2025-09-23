[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원) 월성원자력본부의 현수막 사태가 경주시민을 우롱하는 잘못된 여론 정치라는 주장이 나오는 등 여파가 수그러들지 않고 있다.

여기에 이번 사태가 한수원 월성원자력본부의 누구의 기획인지 등 책임자를 문책하라는 일각의 지적도 강하게 일고 있다.

23일 경주환경운동연합에 따르면 지난 22일자의 논평을 통해 “이번 사태는 경주시민을 우롱하는 잘못된 여론 정치”라고 한수원 월성원자력본부를 직격했다.

이어 “이재명 대통령의 대국민 메시지(새 정부 에너지 정책)에 불안을 느낀 한수원, 특히 월성원자력본부가 경주시내에 문제의 현수막을 대대적으로 게시한 것으로 보아야 한다”고 설명했다.

또 “이재명 대통령의 에너지 정책이 현실화되면 월성원전 지원금이 축소돼 경주시민이 피해를 볼 수 있으므로 경주시민이 앞장서서 새 정부의 에너지 정책을 막아야 한다는 취지의 현수막으로 이해된다”고 덧붙였다.

특히 “한수원은 대표 에너지 공기업으로서 새로운 시대에 맞는 새로운 에너지 정책에 동참해야 할 의무가 있다”며 “아울러 경주시민은 한수원의 이익을 대변하는 꼭두각시가 아님을 분명히 알아야 한다”고 경고했다.

경주환경운동연합 관계자는 “한수원의 여론 작업은 매우 치졸하고 건강한 시민 여론 형성을 왜곡하는 행위”라며 “한수원 정도 되는 에너지 공기업이면 길거리 정치가 아니라 공식 루트로 정부에 의견을 전달하고 에너지 정책을 조율해야 한다”고 밝혔다.

이와함께 일각에서는 이번 사태와 관련, 전날 전대욱 한수원 사장 직무대행의 어설픈 사과로 대충 넘어가려 하지말고 책임자를 문책하는 등 공기업으로서의 진중한 행보를 보여야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

경주 시민 이모씨는 “자존심이 엄청 상하는 일로, 월성원자력본부의 책임자 문책 없이는 넘어갈 수 없는 사안”이라며 “한수원이 향후 어떤 후속 조치를 내놓느냐에 따라 이 사건은 단순한 해프닝으로 끝날 수도, 장기적 불신의 뇌관으로 남을 수도 있다”고 말했다.