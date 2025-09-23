서울시, 태교·육아 책 무료 배송 ‘엄마북돋움’ 사업 예비부모 호응 지난해까지 총 8만 가정에 전달

“은호 젖병 속에는 뭐가 숨었나, 맛있는 우유가 숨었네.” 서울 강동구 명일동에서 태어난 지 50일된 은호를 키우고 있는 권지윤(37) 씨는 요즘 습관이 하나 생겼다. 은호를 키우면서 자주 “○○ 속에는 뭐가 숨었나, □□가 숨었네”하는 혼잣말을 하게 된 것이다. 권씨의 이런 습관은 임신 중 태교책으로 읽은 ‘누가 숨었나?’라는 책에서 나온 표현이 입에 붙어서다.

권씨는 “책에 ‘바위 밑에는 뭐가 숨었나, 개미가 숨었네’같은 표현들이 나오는데 이 책을 자주 읽다 보니 나도 모르게 응용해서 자주 쓰고 있다”며 “이 말을 할 때면 목소리 톤도 올라가서 그런지 아기가 잘 반응해 주는데 그래서 더 많이 쓰게 되는 거 같다”고 말했다.

권씨가 받은 태교책은 사실 뜻하지 않게 받은 선물이었다. 권씨는 지난 1월 서울시 맘케어 시스템에서 임산부 교통비를 신청하면서 ‘엄마 북(Book)돋움’ 사업을 알게 됐다. 태교와 육아에 도움이 되는 책을 무료로 집까지 보내준다는 점에 기꺼이 신청 버튼을 눌렀다. 그리고 한 달 후인 지난 3월 집 앞에 놓인 택배 상자를 봤다.

권씨는 “사실 신청을 하고도 정신이 없어 잊고 지냈는데 택배 상자를 열어보고 생각이 났다”며 “깜짝선물을 받은 것 같아 기분이 좋았다”고 말했다.

서울시가 탄생응원서울프로젝트의 하나로 진행하는 ‘엄마 북돋움’ 사업이 예비 부모의 호응을 얻고 있다. 엄마 북돋움은 예비부모와 아기에게 ‘책 꾸러미’를 배송하는 사업으로, 인생의 첫 시작을 ‘책’으로 축하하며 온 가족이 ‘함께’ 책 읽는 독서 문화를 만들기 위한 취지에서 시작됐다.

23일 서울시에 따르면 해당 사업의 전신은 2019년부터 시작한 ‘서울시 북스타트’ 사업이다. 2023년부터는 사업명을 ‘엄마 북돋움’으로 바꾸고, 전국 최초로 책 선물 대상을 기존 출생아에서 임산부(예비부모)까지 확대했다. 2023년 총 4만2000명의 예비부모가 책꾸러미를 선물 받았고 지난해에는 신청한 3만9000명 가정에 책 꾸러미가 모두 전달됐다.

서울시 관계자는 “지난 2년 동안 신청한 모든 가정에 책 꾸러미를 보내드렸다”며 “올해 예상하는 신청자는 3만8000명이며 이들에게도 모두 책 꾸러미를 전달할 계획”이라고 말했다.

엄마 북돋움 책 꾸러미에는 독서·육아 분야 전문가의 추천과 시민들의 투표로 선정된 ▷엄마아빠책 1권 ▷우리아이 첫 책 2권 ▷서울시 육아정책정보 ▷북스타트 가이드북이 에코백에 담겨 있다. 엄마아빠책은 예비부모의 양육에 도움이 되는 책, 우리아이 첫 책은 태교 및 출산 후 아이와의 소통에 도움이 되는 그림책 등으로 도서선정위원회 추천과 시민 투표를 거쳐 각 10권씩 선정됐다.

엄마 북돋움은 국민 독서율이 점점 낮아지는 상황 속에서 탄생부터 일생 내내 책을 가까이하는 독서 문화가 가정에 정착할 수 있도록 돕고자 마련됐다. 또 임신과 출산이라는 중요한 생애 전환 시기를 맞이하는 예비부모에게 ‘독서’라는 안정적인 활동과 정보를 제공하며 새 생명의 탄생을 축하하고 건강한 육아를 응원한다는 의미를 담았다고 서울시는 설명했다.

서울시 관계자는 “아이와 부모가 이 사업을 통해 스마트폰의 재미보다 책 읽기의 즐거움을 먼저 느낄 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

권씨는 “어릴 때는 책을 많이 읽고 좋아했는데 사실 성인이 되고 나서는 책을 가까이 하지 못했다”며 “아이를 가진 후 남편과 매일 조금씩이라도 책을 읽자고 약속했는데 우리 아이도 책을 좋아하는 아이로 컸으면 좋겠다”고 말했다.

엄마 북돋움은 특히 시민들의 정책 수혜 편의성을 획기적으로 높인 사례로 손꼽힌다. 기존에는 영유아(0~18개월) 양육자가 도서관이나 주민자치센터를 직접 방문해야 책 꾸러미를 받을 수 있었다. 하지만 방문하기 번거롭고 책이 무겁다는 지적이 나오자 서울시는 예비 부모 누구나 ‘서울시 맘케어(임산부 교통비)’ 시스템에서 온라인으로 책 꾸러미를 신청만 하면 집까지 택배로 배송받을 수 있도록 개선했다.

책 꾸러미를 받은 부모들의 만족도는 높았다. 서울시가 북돋움 수혜자 6509명을 대상으로 설문조사를 해 본 결과 ‘보통이상’ 만족한다고 답변한 비율이 96.3%를 차지했다.

서울시는 엄마 북돋움 사업의 연장선상에서 올해부터 매월 육아 강연과 육아 관련 도서 추천 서비스를 제공하는 ‘월간 북돋움’도 운영하고 있다. 지난 4월 시범 운영 후 5월부터 본격 운영에 들어갔다.

‘월간 북돋움’의 강의, ‘부모성장 프로젝트’는 매월 첫째 수요일, 온라인 회의 플랫폼 ‘줌(ZOOM)’을 통해 진행되고 있다. 임신 중이거나 어린 자녀를 둬 강연 현장을 찾기 어려운 양육자 누구나 온라인 환경을 통해 편리하게 강의를 들을 수 있다. 올해 엄마 북돋움 책 상자에 포함되는 도서로 선정된 책들의 저자가 직접 참여해 생생한 이야기를 나누며 도서에 대한 이해를 높일 예정이다.

지난 4월 첫 강의는 ‘아이가 보내는 신호들’의 저자인 최순자 국제아동발달교육연구원장이 맡았다. 만족도 조사 결과 참여자의 95.8%가 ‘육아정보와 지식을 얻는 데 도움이 되었다’고 답변했다.

서울시 관계자는 “엄마 북돋움은 책으로 부모의 시작을 응원하는 서울시의 대표 정책”이라며 “엄마 북돋움을 확장한 월간 북돋움을 통해 알찬 강연과 도서 추천을 제공해 모든 양육자가 육아 지혜를 나누고 함께 연대해 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 서울을 만들기 위해 계속해서 힘쓰겠다”고 말했다. 손인규 기자