황병우 은행장, 지주 회장 역할에 집중 임기만료 3개월 전 그룹 임추위 개최

iM금융지주 그룹임원후보추천위원회(그룹임추위)가 차기 iM뱅크 은행장 선임을 위한 경영승계 절차에 돌입했다. 23일 iM금융지주 내부규정에 따르면, 현 은행장 임기 만료 3개월 전인 그룹임추위를 개최해 경영승계 개시를 결정하고 은행장 선임 원칙과 선임 관련 절차를 수립해야 한다. 지난 19일 선임 절차 관련 일정을 착수했으며 경영승계 개시 후 롱리스트(Long-List)선정, 숏리스트(Short-List)선정, 최종후보자 추천 과정을 거쳐 12월 중 마무리될 예정이다.

황병우(사진) iM금융지주 회장은 올해 말까지 은행장 임기를 마치고 앞으로 그룹 회장 역할에 집중할 계획이다. 은행장을 겸임했던 황병우 회장이 iM뱅크의 시중은행 전환이 안착됐다는 판단에서 은행장 직을 분리하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.

이에 iM금융지주는 차기 은행장 선임 과정이 공정하고 객관적으로 구현될 수 있도록 절차별 세부 사항을 마련해 나가겠다는 입장이다. 이를 위해 그룹임추위는 평가 단계별로 외부전문기관과 그룹임추위원이 참여하도록 함으로써 평가의 객관성과 공정성을 강화했다.

특히 후보자 간 평가의 공정성을 확보하기 위해 외부전문기관의 ‘평판 조회’와 외부전 문가들의 ‘금융·경영 전문성 면접’을 실시하고, 은행 이사회의 역할도 충분히 보장하는 방안을 계획하고 있어 지배구조 모범 금융그룹의 이미지를 계속 이어갈 방침이다.

조강래 그룹임추위 원장(iM금융지주 사외이사)은 “그룹임원후보추천위원회는 은행의 사회적 역할을 강화함으로써 지속가능한 성장을 이끌 수 있는 최적임자를 찾기 위해 공정하고 투명한 절차에 따라 맡은 역할에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 유혜림 기자