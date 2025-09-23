‘AI 3대 전략·15개 추진과제’ 발표

코트라(사장 강경성·사진)는 22일 ‘코트라 인공지능(AI) 전략’을 발표하고, 수출·투자·인재유치 사업을 AI 기반으로 전면 개편하는 3대 전략과 15개 세부 추진과제를 제시했다.

올해 하반기에는 해외전시회 정보 제공, 공급망 조기경보, 상담일지 자동화 등 36개 무역·투자 사업에 AI를 본격 적용할 계획이다. 현재 정부는 ‘AI 대전환’을 초혁신 선도경제로 도약할 마지막 기회로 보고 국정과제와 경제성장전략, 2026년 예산안 등을 통해 AI 투자를 확대 중이다.

이에 코트라는 7월 강경성 사장을 위원장으로 하는 ‘코트라 AI위원회’를 출범시켜 전사 차원의 AI 컨트롤타워 역할을 강화해 왔다.

위원회를 통해 공개된 3대 추진 전략은 ▷AI 활용 무역·투자 지원체계 개선 ▷국가 AI 생태계 글로벌화 지원 ▷공사 AI 활용 확대다.

강 사장은 “AI 전략에 따라 무역·투자 지원방식을 AI를 활용해 전면 개편하고, 수출, 인재·투자유치, 정보조사 등 코트라 사업을 총동원해 AI 생태계의 글로벌화를 적극 지원하겠다”며 “이를 통해 AI 3대 강국과 수출 1조달러 달성에 기여하고, 대한민국 무역투자의 AI 대전환에 앞장서겠다”고 말했다.

