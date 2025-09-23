[헤럴드경제=김보영 기자] 프로농구단 고양 소노 스카이거너스가 팬들의 반발 속에 마스코트 출시를 취소했다.

구단은 18일 공식 SNS 계정을 통해 “팬 여러분의 소중한 의견에 귀 기울였다”며 “첫 번째 마스코트는 위너스(팬클럽)의 목소리를 반영해 새롭게 준비하겠다”고 밝혔다.

이어 “혼란을 드린 점에 대해 깊이 사과드리며, 앞으로도 소노 스카이거너스는 위너스와 소통하며 함께 만들어가는 구단이 되도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다. 그러면서 “마스코트는 시즌 중 활동할 수 있도록 준비하겠다”라고 덧붙였다.

앞서 소노 스카이거너스는 ‘하나의 몸, 두 개의 자아’를 콘셉트로 한 마스코트를 공개하고 이름 공모전을 열었다. 농구공 모양의 얼굴에 폭탄을 결합한 독특한 형태였으나, 팬들 사이에서는 “계정이 해킹당한 줄 알았다”, “굿즈로 만들면 아무도 안 살 것 같다”는 등 혹평이 이어졌다.

결국 구단은 팬 의견을 수용해 마스코트 제작을 전면 재검토하기로 했다. 현재 구단 계정에 올라왔던 마스코트 실루엣과 이름 공모 게시물은 모두 삭제된 상태다.

취소 소식이 전해지자 팬들은 “멋지다. 팬들의 소리에 귀 기울여 줘서 감사하다”, “역시 선수와 팬 모두가 행복한 구단. 귀여운 친구로 부탁한다”, “그대로 갔으면 경기장 오는 아이들 다 울었다” 등의 글을 남기며 응원했다.

소노 스카이거너스는 2023년 9월 창단한 프로농구단이다. 홈구장은 고양 소노 아레나, 감독은 손창환이다. 프로농구는 오는 20일 오픈매치데이를 시작으로 10월 3일 정규시즌에 돌입한다.