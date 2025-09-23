코스피200·배당성장주 기반…미래에셋, ‘TIGER 위클리커버드콜’ 신상품

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용이 ‘TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈’ 2종을 새로 상장하며 투자자 현금흐름 관리 대안을 제시했다. 이번 신상품은 연간 최대 7% 분배 한도를 설정해 안정성을 담보하면서도, 코스피200 성장성과 배당성장주의 매력을 동시에 추구하는 구조다.

미래에셋자산운용이 한국거래소에 ‘TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈’ 2종을 신규 상장한다고 23일 밝혔다.

‘TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈’는 ETF 순자산가치에 포함된 금액을 인출해 분배금을 지급하는 구조다. 지나친 고분배는 원금 훼손으로 이어질 수 있는 만큼, 7% 한도는 기초자산의 성장성을 고려한 ‘지속가능한 분배율’로 설계됐다.

상장 종목은 ▷‘TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF(0104N0)’ ▷‘TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF(0104P0)’ 두 가지다.

‘TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF’는 코스피200 지수 성장을 추종하면서 연간 최대 7% 분배율을 목표로 하는 월분배형 ETF다. 옵션 매도 비중은 평균 20% 수준으로 낮춰 코스피200 상승에 적극적으로 참여할 수 있다.

‘TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF’는 기존 ‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’에 옵션 프리미엄을 얹은 구조다. 안정적인 배당 성장주 포트폴리오에 코스피200 옵션 매도를 결합해 연간 최대 7%+α(약 10~12%) 분배가 가능할 것으로 기대된다.

두 상품을 함께 활용하면 투자자는 매월 15일과 말일에 분배금을 받는 ‘격주 분배 포트폴리오’를 구성할 수 있다. 특히 옵션 프리미엄에서 발생하는 분배 재원은 비과세 항목이어서 일부 분배금에 대해 세제 혜택도 주어진다.

미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 “‘TIGER 7% 위클리커버드콜 시리즈’는 단기 고분배의 유혹보다 원금 성장과 안정적 현금흐름을 최우선으로 설계된 상품”이라며 “은퇴 이후 생활자금 마련 등 장기 투자 대안이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편, 미래에셋자산운용은 이번 상장을 기념해 LS증권·SK증권 거래 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 조건 충족 고객에게는 문화상품권을 증정하며, 세부 내용은 각 증권사 홈페이지에서 확인할 수 있다.