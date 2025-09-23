[헤럴드경제=장연주 기자] 두바이에 본사를 둔 에미레이트 항공이 소속 승무원들을 대상으로 엄격한 외모 및 체중 관리 규정을 운영해왔다는 전직 직원들의 폭로가 나왔다. 이 항공사에는 ‘체중 관리원’이 있었으며, 살이 찌면 비행을 금지 당했고 체중 감량에 실패하면 해고된 것으로 전해졌다. 더욱이 50세가 되면 은퇴를 강요받은 것으로 드러났다.

21일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면, 약 6년간 에미레이트 항공사에서 관리직으로 근무했던 전 직원 A(38)씨는 “항공사에서 유니폼이 몸에 꽉 끼는 승무원들을 ‘체중 관리 프로그램’에 등록시켰고, 정해진 기한 내 체중을 감량하지 못할 경우 해고로 이어졌다”고 폭로했다.

또 모든 직원이 같은 색상의 립스틱을 발라야 하는 등 외모에 대한 엄격한 요구가 있었다고 주장했다.

A씨는 “비행 전 몸단장 점검을 받고, 매니큐어 색상과 신발도 체크했다”며 “조금이라도 유니폼이 꽉 끼어보이면 관리자는 이를 보고해야 할 의무가 있었다”고 주장했다.

보고된 승무원은 ‘체중 관리 프로그램’을 받아야 했다.

영양사와 상담해 다이어트 식단을 제공받고, 정해진 기간 안에 목표 체중으로 돌아가지 못하면 일자리를 잃기도 했다. 유니폼이 잘 맞을 때까지 비행 일정에서 제외되기도 했다.

체중에 대한 압박감때문에 일부 승무원들은 건강하지 않은 방식으로 급격히 체중을 감량하기도 했다고 A씨는 덧붙였다.

그는 “요요현상이 심했던 한 여성 승무원은 비행을 너무 좋아해 체중 관리 프로그램에 두번 참여해 매우 빠르게 살을 뺐다”고 회상했다.

A씨는 “당시에는 그것이 정상이라고 생각하도록 길들여졌지만, 회사를 떠나고 나서야 얼마나 비정상적이었는지 깨달았다”고 말했다.

해당 항공사는 젊고 매력적이며 날씬한 직원을 고용한다는 평판을 오랫동안 유지해왔다.

이와 관련, 에미레이트 항공사에서 승무원으로 일했던 마야 두카릭(38)은 “‘체중 감시원(weight police)’이 있었다”고 증언했다.

마야 두카릭은 “공항에서 승무원을 멈춰 세우고 ‘속도를 좀 늦춰야겠다’고 말하기도 했다”며 “직원들은 50세가 되면 은퇴를 강요받았다”고 주장했다.

한편, 에미레이트 항공의 팀 클라크 사장은 ‘나이 들고 못생긴 남녀는 채용에서 금지되느냐’는 질문에 대해 “우리는 항상 우리 브랜드를 유지하고 발전시키는 데 필요한 모든 자질, 즉 공감 능력, 협업 능력, 압박 속에서 일하는 능력을 갖춘 인재를 찾으려 노력한다”며 “우연히 그들이 외모까지 좋다면 잘된 일”이라고 말했다.

그는 이어 “우리는 직원의 웰빙을 최우선으로 생각한다”며 내부 정책이나 특정 직원 사례에 대해서는 언급하지 않을 것이라고 덧붙였다.