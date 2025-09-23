- 23일, 지식재산(IP) 교육의 미래를 위해 머리 맞대…재학생의 IP 진로 탐색

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허청(청장 김완기)과 전남대(총장 이근배)는 23일 전남대학교(광주시 북구)에서 ‘전남대 지식재산(IP) 교육 우수사례 발표회’를 개최했다.

이번 행사는 전남대학교가 지난 2021년 제1기 IP중점대학으로 지정된 이후 추진해온 IP교육 운영성과를 공유해, 재학생의 IP분야 진로 탐색을 지원코자 마련했다. 행사에는 특허청장, 전남대 연구부총장·연구처장, IP중점대학 사업단 관계자, 학생 등 60여 명이 참석했다.

행사는 전남대의 IP교육 프로그램에 참여한 재학생 및 졸업생, 기업, 기관의 우수사례 발표로 구성했다.

첫 번째로 진행된 학생 세션에서는 3명의 재학생과 졸업생이 지식재산 분야 취업·진학‧수상 경험 등을 공유했다. 두 번째 기업 세션에서는 전기은 주식회사 터빈크루 대표가 IP멘토링과 인턴십을 통한 IP역량 강화 사례를 발표했으며, 세 번째 기관 세션에서는 김병재 에너지밸리기업개발원 선임의 지역 특화 지식재산 교육 프로그램 운영 성과발표가 이어졌다.

김완기 특허청장은 “전남대는 지역의 지식재산 교육 거점으로 자리매김하고 있으며, 이번 행사는 대학과 기업, 학생이 함께 지식재산 교육의 성과와 발전 방향을 공유하는 뜻깊은 자리”라며 “특허청은 앞으로도 대학·기업과의 협력을 통해 지역 지식재산 경쟁력 강화와 인재양성을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.