예금 금리 2%대, 대출 4% 5대 은행 1.54% 등 최대치 가계대출 관리로 확대 지속

정부의 반복되는 ‘이자 장사’ 지적에도 예대금리차(예금·대출 금리 차이) 확대 흐름이 이어지는 분위기다. 일부 은행은 3년 만에 최대치를 기록했다. 주요 은행의 1년 만기 정기예금 금리는 1%대 진입을 앞두고 있는 반면 대출금리는 4% 안팎 선을 유지하고 있다. 기준금리 인하 전망이 나오지만 은행이 가계부채 억제 방침에 따라 대출금리에는 쉽게 손을 대지 못하고 있어 당분간 예대금리차는 벌어질 것으로 보인다.

22일 은행연합회 소비자포털에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대표 정기예금 기본금리는 1년 만기 기준 연 2.05~2.53%에 형성돼 있다. 각종 우대 금리가 포함된 최고 금리도 2.45~2.53% 수준이다. 불과 6개월 전 3%대였던 것과 비교하면 큰 폭으로 내렸다.

은행들이 일부 비교적 높은 금리의 특별판매 상품을 내놓기도 하지만 이미 시중 유동성 확보가 충분하다고 보고 대개는 예금금리를 낮추려는 움직임을 보인다는 분석이다.

반면 5대 은행이 신규 취급한 대출 금리를 보면 7월 기준 3.98~4.19%로 여전히 4%대를 유지했다. 대출금리의 경우 취급 이후 집계까지 한 달여 시차가 발생하지만 최근 대출을 신청한 차주의 사정도 크게 다르진 않아 보인다. 주택담보대출의 경우 3%대 후반, 신용대출의 경우 4%대 초반이면 그나마 금리를 잘 받았다고 평가하는 추세다.

상황이 이렇다 보니 5월까지만 해도 축소됐던 예대금리차는 다시 벌어졌다. 통상 금리인하기에는 예대금리차가 줄어들지만 은행이 기준금리와 시장금리의 하락을 반영해 예금금리를 적극적으로 낮추면서도 대출금리 하향 조정에는 소극적으로 임한 탓에 정반대의 흐름을 보이고 있다.

실제 7월 기준 5대 은행의 정책서민금융 제외 가계대출 예대금리차는 평균 1.47%포인트로 집계됐다. 이는 전월(1.42%포인트) 대비 오른 것으로 5월(1.34%포인트)과 비교해 0.13%포인트 뛰었다. 은행별로 보면 KB국민은행의 예대금리차가 1.54%포인트로 가장 컸는데 이는 2022년 7월 은행연 공시 이후 최대치였다. 신한(1.50%포인트)·하나(1.42%포인트)은행도 최대치에 근접한 수치를 기록했다.

예대금리차는 은행 수익의 핵심 기반이지만 금융소비자 입장에선 저축이자는 줄고 대출이자 부담은 그대로거나 오히려 늘어나는 요인이다.

문제는 앞으로도 예대금리차 확대 흐름이 계속될 수 있다는 점이다. 당장 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인하 결정으로 10월 금리 인하 전망이 힘을 얻고 있지만 금융당국이 강력한 가계부채 관리 기조를 유지하고 있는 만큼 은행이 대출금리를 높게 유지할 가능성이 크기 때문이다.

연초부터 가계부채 관리를 강조해 온 정부는 6·27 대출규제를 내놓으며 금융권의 대출 총량 목표를 절반으로 줄인 바 있다. 지난 18일에는 생산적 금융 전환 방안의 하나로 신규 주담대 취급분부터 위험가중치 하한을 15%에서 20%로 상향하기로 했는데, 이는 은행의 주담대 공급 여력을 줄여 신규 대출을 축소하거나 대출 금리를 인상할 유인으로 작용할 여지도 있다는 분석이 나온다.

다만 이달 들어 주담대를 중심으로 가계대출 증가폭이 급감하고 있어 은행으로서도 대출 공급에 여유가 생길 수 있다는 관측도 나온다. 5대 은행에 따르면 지난 18일 기준 이들 은행의 가계대출 잔액은 763조3660억원으로 8월 말(762조8985억원) 대비 4675억원 늘어난 것으로 파악됐다. 8월 증가 폭(3조9251억원)의 8분의 1도 채 안 되는 수준이다.

한 시중은행 관계자는 “아무래도 부동산 시장 불안이 해소되지 않은 상황이라 은행으로서는 가계대출 관리를 강하게 할 수밖에 없다”고 전했다. 김은희 기자