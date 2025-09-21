[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 지민의 솔로곡이 스포티파이에서 20억 스트리밍을 달성했다. 지민의 솔로곡으로는 최초의 기록이다.

21일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 방탄소년단 지민이 지난 2024년 7월 발매한 솔로 2집 ‘뮤즈(MUSE)’의 타이틀곡 ‘후(Who)’가 누적 재생 수 20억 회(9월 18일 자 차트 기준)를 돌파했다.

‘후’는 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트’ 핫100’에 14위로 진입, 이후 총 33주간 차트에 머무르며 인기를 이어갔다. 지금까지 60주째 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트 순위권을 지키며 꾸준한 사랑을 받고 있다. 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’에도 통산 28주 동안 이름을 올려 글로벌 인기를 입증했다.

지민은 이 곡으로 지난 3월 미국 아이하트라디오가 주최한 ‘2025 아이하트라디오 뮤직 어워드’(iHeartRadio Music Awards 2025)에서 ‘올해의 K-팝 송’(K-POP SONG OF THE YEAR)을 수상했다. 또한 ‘후’는 스포티파이가 발표한 ‘2024 랩드(Wrapped) 연말 결산’ 캠페인에서 지난해 전 세계에서 가장 많이 재생된 K-팝 음원이자 한국 이용자들이 가장 많이 들은 노래로 집계됐다.

‘후’는 힙합 R&B 장르로 강렬한 바운스와 기타 연주가 특징이다. 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋함과 혼란스러운 감정을 노래한다. 섹시하고 당돌한 이미지가 연상되는 거센 비트와 리듬감, ‘진정한 사랑을 찾고 싶다’라는 순애보적 가사의 대비가 인상적이다.