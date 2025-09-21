9월 20~21일 이틀간 펼쳐진 댄싱노원, 주최 측 추산 17만 명 참여 팝핀현준과 함께하는 대규모 플래쉬몹부터 탄소중립 메시지 담은 창의적인 퍼레이드경연까지... 볼거리 풍성... 김완선·넉살·홀리뱅 등 초호화 라인업 공연… 노원역 일대가 축제 열기로 물들어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 9월 20일과 21일 이틀간 진행된 ‘2025 댄싱노원 거리페스티벌’이 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

‘2025 댄싱노원 거리페스티벌’은 노원역 일대에서 펼쳐진 구 대표 거리 퍼레이드형 축제다. 3회를 맞은 올해 축제는 ‘춤추는 도시, 숨 쉬는 지구’를 주제로, 환경과 예술이 공존하는 무대로 꾸며졌다. 탄소중립 도시로서의 비전과 문화도시로서의 정체성을 담아내면서도, 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램과 역동적인 퍼레이드로 현장을 활기로 채웠다.

주최 측 추산에 따르면 이틀 동안 약 17만 명이 함께 거리로 나와 축제를 즐겼다. 구는 올해 ▲퍼레이드존 ▲댄싱테마존 ▲힐링쉼터 ▲팝아트존 ▲가족테마존으로 나눠 총 150여개 부스를 운영하며 짜임새 있게 구성했다.

거리 가득 메운 75개 팀 퍼레이드… 탄소중립 메시지 전한 창의적 퍼포먼스

축제의 메인 프로그램인 ‘댄싱퍼레이드’에는 총 75개 팀이 참여해 다채로운 퍼포먼스를 선보였다. 아동·청소년, 대학, 일반, 주제 특화팀, 해외 초청팀(폴란드·이탈리아·몬테네그로) 등 각양각색의 팀들이 자신만의 개성을 녹여낸 무대로 관객들의 큰 호응을 이끌어냈다. 특히 주제 특화팀은 퍼레이드를 통해 환경, 재활용, 탄소중립 등 시대적 메시지를 창의적으로 표현하며 축제에 의미를 더했다.

75개 팀의 퍼포먼스는 예술성과 완성도를 기준으로 평가됐으며, 테크니션 특화 분야에서 ▲대학·일반 부문은 ‘고양아름드리무용단’, ▲아동·청소년 부문은 ‘인피니티 치어리딩’이 각각 대상을 수상했다.

올해 신설된 주제 특화 분야는 ‘춤추는 도시, 숨 쉬는 지구’라는 테마에 맞춰 환경 메시지를 효과적으로 담아낸 콘텐츠를 중심으로 평가됐다. 그 결과 ▲문화도시 노원상은 ‘상구 휴~’ 팀, ▲숨 쉬는 지구상은 ‘상계3·4동 주민자치회와 라인댄스’ 팀 ▲춤추는 도시상은 ‘초록비트 지구ON’, ‘노진스’, ‘행복나무’, ‘나라차태권도’, ‘에코 킥&그린하모니’ 팀이 각각 수상의 영예를 안았다.

축제 첫날인 20일 저녁 7시에는 개막 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 약 두 달간 준비한 200명의 구민합창단 공연에 이어, 2,000명이 함께한 팝핀현준 연출의 대규모 플래시몹이 이어지며 축제의 하이라이트를 장식했다.

양일 펼쳐진 유명 아티스트들의 축하공연도 축제에 재미를 더했다. 축제 첫날 20일에는 팝핀현준, 래퍼 넉살, 라클라쎄, 홀리뱅이 무대에 올라 다양한 장르의 공연을 선보였고, 21일에는 ‘댄스 여왕’ 김완선, 세계적 댄스 아티스트 제이블랙, 에너지 넘치는 에이런크루가 관객과 호흡하며 거리를 열기로 가득 채웠다.

‘춤’으로 하나 되어...아이부터 어르신까지 전 세대가 즐기는 문화의 장으로

중앙에 위치한 댄싱테마존에서는 다양한 장르의 춤실력을 겨루는 댄싱 페스타가 펼쳐졌다. ALL STYLE 3ON3 BATTLE은 ‘브레이크포인트(BreakPoints)’가, ALL STYLE 퍼포먼스 경연에는 ‘웰보스크루’가 우승했다. 청소년 창작댄스 경연대회에는 ‘씨비크루’가, 구에서 정기 개최되고 있는 전국 브레이킹 배틀대회 B-On Top 결과, 우승에 ‘mk 반도’가, 준우승에 ‘펜제드’가 영예를 가져갔다.

가족테마존 역시 어린이들을 위한 다채로운 체험 프로그램으로 가득 찼다. 경찰복 체험, 페이스페인팅, 에어바운스, 드론체험 등의 체험 부스가 운영돼 긴 줄을 이루며 인기 몰이를 했다. 특히 올해는 어린이 뮤지컬 <EBS 이벤져스>, <공룡 타루>를 비롯해 버블쇼, 서커스, 어벤져스·마블 히어로와의 특별 이벤트 등 풍성한 볼거리가 마련돼 아이들 또한 축제의 주인공이 될 수 있는 시간이 됐다.

다양한 먹거리, 거리에서 만난 예술과 지역 브랜드...지역 상생도 함께한 축제

축제장 곳곳에는 먹거리와 노원구만의 브랜드 “브랜드페어”가 함께해 볼거리와 즐길 거리를 더했다. 노원수제맥주협동조합과 브로이하우스 바네하임이 준비한 수제맥주, 주얼리, 디저트, 수공예품 등 38개 품목의 다양한 브랜드와 제품들을 선보이며 축제와 어우러지는 지역 상생의 장을 마련했다.

그래피티 작가 알타임죠의 라이브 페인팅쇼, 거리예술 포토존 등은 방문객들의 인증샷 명소가 됐다.

구는 안전한 축제 운영을 위해 인파 관리에 만전을 기했다. 지난달 11일 경찰·소방 합동 인파 및 축제 안전관리 실무회의를 진행했다. 이를 토대로 축제 현장에는 전문경비용역과 자원봉사자, 시민경찰, 자율방범대, 노원구 직원 등 총 400여 명이 배치됐다.

오승록 노원구청장은 “환경과 예술, 그리고 세대가 어우러진 댄싱노원이 이제 노원만의 매력을 담은 축제로 뿌리내리고 있다”며 “이렇게 흥 많은 주민들이 더욱 신명나는 문화도시 노원을 이끌어가는 주인공이 될 수 있는 무대를 자주 만들어내겠다”고 말했다.