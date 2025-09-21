5년 8개월 만에 대구서 장외집회…“7만명 결집” ‘尹 석방’·‘부정선거’ 주장 현수막 곳곳서 포착

[헤럴드경제=신현주 기자] 국민의힘이 21일 ‘보수의 심장’으로 불리는 대구에서 장외집회를 열고 정부·여당을 맹비난했다.

국민의힘의 장외집회는 5년 8개월 만이다. 앞서 황교안 전 총리가 국민의힘 전신인 자유한국당 대표였던 2020년 1월 광화문광장에서 집회를 열었다.

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 당 지도부와 소속 의원들은 이날 오후 동대구역 앞에서 열린 ‘야당탄압·독재정치 국민규탄대회’에 참석했다. 규탄대회 시작 전부터 무대 주변에는 전국 각지에서 온 빨간색 옷을 입은 당원들이 집결했다. 국민의힘은 이날 집회에 7만명 이상이 모였다고 밝혔다.

국민의힘은 ‘사법파괴 법원장악 반대 대국민 서명운동’ 부스를 설치해 서명받았다.

동대구역부터 규탄대회 장소까지 곳곳에 경찰과 당에서 나온 자원봉사자 등이 배치됐고, 안전 펜스도 둘러졌다. ‘헌법파괴 일당독재 중단하라’ 현수막이 걸린 애드벌룬이 상공에 띄워졌다.

규탄대회에 참석한 의원들은 단상에 올라 정부·여당을 향해 직설적인 발언을 쏟아냈다.

신동욱 최고위원은 “전국의 ‘2찍(국민의힘 지지자 비하 표현)’ 동지 여러분 안녕하셨느냐”며 “저 민주당 놈들이 여러분을 한날한시에 묻어버린다고 해서 여러분이 안전하신지 확인하러 왔다”고 말했다. 최강욱 전 더불어민주당 교육연수원장이 지난달 한 북토크 행사에서 “‘2찍’들은 한날한시에 싹 모아다가 묻어버리면 대한민국 민주주의는 완전히 성공하고 한단계 도약하지 않겠느냐”고 한 발언을 겨냥한 것이다.

김민수 최고위원은 “저는 이재명을 대통령이라 부르지 않는다. 여러분은 이재명을 대통령이라 부르지 않는다”며 “12개 혐의, 5개 재판. 유죄취지 파기환송 재판만 속개되면 당선 무효 아니냐”고 주장했다.

당원들은 무대 앞에 스크린에 ‘대법원장 사퇴’ 등을 요구하는 민주당 의원들의 발언을 담은 영상이 재생되자 고성과 욕설을 퍼붓는 등 격분하는 모습을 보이기도 했다. 현장에서는 윤석열 전 대통령의 석방을 요구하는 참석자들의 고성도 들렸다.

앞서 국민의힘은 각 시·도당과 당협에 협조 공문을 보내 집회 성격과 주제에 어긋나는 피켓이나 깃발을 활용할 수 없다고 사전에 안내했다. 하지만 현장에서 이들을 적극적으로 제지하는 모습은 보이지 않았다.

당은 규탄대회를 마친 뒤 ‘국민의 힘으로 자유민주주의 수호하자’가 적힌 대형 현수막을 펼치는 ‘레드웨이브’ 퍼포먼스를 진행했다.