보안 투자 비용 올해 129억원으로 상승 “투자 소홀 의혹 사실 아냐” 반박

[헤럴드경제=신주희 기자] 사모펀드 운용사 MBK파트너스는 자사가 인수한 롯데카드의 최근 해킹 사태와 관련해 “보안 관련 투자를 소홀히 했다는 의혹은 사실이 아니며 관련 투자를 꾸준히 확대해왔다”고 21일 밝혔다.

MBK는 이날 배포한 설명 자료에서 “보안 투자 비용은 2019년 71억4000만원에서 2025년 128억원으로 상승했고 정보보호 내부 인력도 2019년 19명이었다가 올해 30명으로 증원했다”며 “2021년에는 ‘디지로카’ 전략에 따라 DR(재해복구 시스템) 구축과 백업 시스템 고도화를 추진하며 보안 투자가 일시적으로 확대된 바도 있다”고 전했다.

MBK는 “전체 IT 비용 대비 보안 투자 비중도 10∼12% 수준을 유지하고 있다”고 덧붙였다.

MBK는 투자금 회수를 노려 롯데카드에서 과도한 배당을 받았다는 의혹과 관련해서도 “배당 성향은 안정적 수준”이라며 반박했다.

MBK는 “최근 4년 동안의 배당 성향은 20∼28%로 국내 상장기업 평균과 유사하고, 대형 금융지주사의 평균 배당 성향인 30% 이상보다는 낮다”며 “단기 수익 추구의 기조를 위해 주주사가 경영 관리를 소홀하게 했다는 주장은 사실과 다르다”고 주장했다.

롯데카드는 서버 해킹으로 전체 회원의 약 3분의 1인 297만명의 회원 정보가 유출된 것으로 드러나 큰 물의를 빚고 있다.

MBK는 국내 최대 사모펀드 운용사로, 2019년 롯데그룹에서 롯데카드를 인수했다.

정계와 시민사회계 등에서는 MBK가 소유한 대형마트 홈플러스가 올해 법정 관리를 신청한 데다 롯데카드 해킹 사태까지 터지면서 MBK 측이 인수 기업을 부실하게 관리한 책임을 져야 하는 것 아니냐는 지적이 잇따르고 있다.