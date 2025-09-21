외국인 직원 출장 취소·귀국 지시 등 극심한 혼란 뒤늦게 ‘새 규정 신규 신청자에게만 적용’ 진화 이민정책 불확실성에 불안감 확산

[헤럴드경제=신주희 기자] 미국 정부가 전문직 비자로 불리는 H-1B 비자 수수료를 현재보다 100배 올리겠다고 발표하자 외국인 직원들을 고용하고 있는 미국 기업들이 극심한 혼란을 겪고 있다.

백악관 대변인이 일회성 납부라며 진화에 나서기도 했지만 예고도 없는 정책 급변에 기업들의 불안감이 커지는 분위기다.

20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론에 따르면 당초 기존 비자 소지자나 갱신 신청자들에게 새 방침이 적용되지 않는다는 점이 정부 발표 내용에 포함되지 않자 외국인 직원을 많이 고용한 미국 기업들은 해외 체류 중인 H-1B 비자 보유 직원들에게 귀국을 지시하는 등 대혼란에 빠졌다.

백악관이 뒤늦게 새 방침이 신규 비자 신청자에게만 적용된다고 설명했지만, 이런 내용이 널리 알려지기까지 하루 동안 미국 기업들은 새 정책의 구체적인 내용을 파악하며 대책을 마련하느라 진을 빼야 했다.

19일 미국 정부가 H-1B 비자 수수료를 현 1천달러(약 140만원)의 100배인 10만 달러(약 1억4천만원)로 올린다고 발표하자 마이크로소프트(MS)는 직원들에게 “H-1B 비자를 소지하고 미국에 체류 중인 경우 당분간 미국에 머물러야 한다”고 공지했다.

H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자로 새 수수료 규정은 미국 동부시간으로 21일 0시 1분(한국시간 21일 오후 1시 1분) 발효됐다. MS의 H-1B 보유 직원은 5천200명가량으로 알려졌다.

아마존과 구글 등 다른 테크 대기업들과 JP모건 등 미국 주요 금융사들도 H-1B 비자 보유자들에게 미국을 떠나지 말라고 경고하고 해외 체류 직원들에겐 20일까지 즉각 미국으로 돌아오라고 강력 권고한 것으로 전해졌다.

주요 기업 인사 담당자들은 외국인 직원들의 명단을 놓고 필요시 귀국 항공편 예약을 돕기 위해 직원들의 위치 파악을 시도하느라 분주했다.

소셜미디어에는 외국에서 회의 도중 갑자기 본사의 연락을 받고 나와 귀국을 위해 즉시 공항으로 이동했다거나, H-1B 비자 수수료 인상 발표 후 미국에서 다른 나라로 여행이나 출장 계획을 취소했다는 이야기들도 이어지고 있다.

미국의 이민법 전문 로펌과 변호사들도 고객들에게서 쇄도하는 문의에 시달렸다.

로펌 피셔필립스의 이민법 변호사 섀넌 R. 스티븐슨은 WSJ에 하루 종일 다양한 분야의 고객들로부터 전화와 이메일 등을 받았다면서 “이번 발표는 아무런 예고도 없이 심지어 이런 일이 일어날 것이라는 암시조차 없이 이뤄졌다. 매우 충격적이다”라고 말했다.

트럼프 행정부는 지난 19일 H-1B 비자 신청 수수료를 10만 달러로 인상한다고 발표했다.

그런데, 하워드 러트닉 상무장관이 10만 달러 수수료가 ‘연간’ 기준이라고 말하면서 매년 10만 달러를 내야 비자 갱신이 가능하다는 뜻으로 받아들여졌고 기업들은 큰 혼란을 겪었다.

H-1B 비자의 새 수수료 정책을 놓고 혼선이 걷잡을 수 없이 확산하자 하루 뒤인 20일 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 엑스(X)를 통해 새 방침이 신규 비자 신청자에게만 적용된다고 밝히는 등 트럼프 행정부가 뒤늦게 진화에 나섰다.

하지만, 대다수 기업이 이런 백악관의 추가 설명 직전까지도 긴급회의를 소집하며 대책 마련에 골몰했고, 많은 H-1B 소지자들이 해외 출장이나 여행을 취소하는 등 심한 혼란을 겪어야 했다.

미국 기업의 상당수 외국인 직원들은 트럼프 행정부의 이민정책의 불확실성을 이유로 당분간 외국 여행을 보류한다는 입장이다.

트럼프 행정부의 이번 조치가 H-1 비자 정책에 있어 변화의 시작일 뿐 향후 어떤 급진적 조치들이 나올지 모른다는 우려도 상존한다.

스티븐슨 변호사는 WSJ에 “이것은 H-1B 프로그램에 대한 정부 공격의 첫 단계일 뿐이라고 생각한다”고 말했다.