전재수 장관·이강덕 시장 등 참석, 투숙객 동선·출입국장·부두 점검 항만 환경 정비·팝업가든 설치 등 환영 분위기 조성 계획

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 ]경북 포항시는 19일 해양수산부와 함께 영일만항을 방문해 APEC 정상회의 기간 경제인 숙소로 활용될 숙박 크루즈의 운영 현장을 점검했다.

이날 현장점검에는 이강덕 포항시장, 전재수 해양수산부 장관, 김일만 포항시의회 의장, 최영숙 경상북도 환동해지역본부장 등이 참석해 투숙객 동선, 출입국장, 크루즈 접안 부두 등 세부 운영 상황을 꼼꼼히 살폈다.

포항지방해양수산청은 컨테이너 부두 선석을 투숙객과 화물용으로 구분해 안전하고 효율적인 이동이 가능하도록 준비 중이다.

또한 포항시는 항만 주 출입로부터 배후 부지까지 가로환경을 정비하고, 팝업가든과 선전탑을 설치해 방문객을 환영하는 분위기를 조성한다.

항만 내에는 야간 안전을 위한 유도등과 대형 파사드도 마련되어, 시민과 방문객 모두에게 포항의 매력을 선사할 예정이다.

전재수 해수부 장관은 “국가 행사인 APEC 정상회의를 위해 경상북도와 포항시가 힘써 주어 감사하다”며, “항만 보안은 철저히 유지하되, 경제인들이 불편 없이 이동할 수 있도록 세심히 준비해 달라”고 말했다.

이강덕 시장은 “영일만항은 환동해 물류 중심 항이자 북극항로 관문항으로서의 강점을 가진 항만”이라며, 북극항로 특화 거점항만으로 성장할 가능성을 강조했다.

포항시는 과학기술과 지질 분석 역량을 갖춘 연구기관들이 밀집해 있어, 북극 해운 정보센터 설립에도 최적지라는 점을 적극 건의했다.

이강덕 시장은 “APEC 기간 동안 국내 최초 해상 크루즈 호텔이 성공적으로 운영될 수 있도록 행정적 지원을 다할 것”이라며, “정상회의와 지역행사를 연계해 시민사회와 함께 즐기고 체감할 수 있는 성공적인 APEC으로 만들겠다”고 밝혔다.

이번 점검으로 포항시는 시민과 함께하는 환영 준비에 속도를 내며, APEC 정상회의를 맞아 지역사회가 함께 참여하고 즐길 수 있는 활기찬 도시 이미지를 만들어가고 있다.