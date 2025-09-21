포럼 ‘OTT는 아시아영화 산업을 살리는가, 삼키는가’ “넷플릭스 등장, 불가피한 체질 개선의 계기로 작용” “안방 차지한 손님…함께 상생하는 방안 찾아야”

[헤럴드경제(부산)=손미정 기자] “넷플릭스 ‘오징어게임’를 보면서 한국 창작자의 현실을 보여주는 것 같았어요. 서로 싸우고 죽이는 것들을 넷플릭스가 보고 있는 거죠. 거기에 프론트맨에 한국 넷플릭스 지사를 대입시키면 공식이 맞아떨어지는 것 아닐까. 안타까운 마음에 그런 생각이 들었습니다.”(박진희 영화연구자)

글로벌 동영상온라인서비스(OTT) 넷플릭스가 한국에 들어온 지 10년째다. 2016년 한국에 첫발을 들인 넷플릭스는 팬데믹 기간을 거치며 빠른 속도로 영화와 드라마, 예능 등 한국의 제작 시장을 ‘점령했다’.

특히나 여전히 회복이 요원한 영화 시장은 OTT의 부상 속에 저항 없이 흔들리고 있다. 한국 영화의 상징과도 같은 이창동 감독이 신작을 넷플릭스와 제작한다는 소식이 들렸을 때, 기어이 오고야 만 거장의 넷플릭스 행(行)에 영화 시장의 위기감은 최고조에 달했다. 관객 수 감소, 개봉작 가뭄, 그리고 제작 시스템의 주도권 상실 등의 전방위적인 위기 속에서 한국 영화는 생존의 돌파구를 마련할 수 있을 것인가.

지난 20일 오전 부산 해운대구 영상산업센터에서 진행된 제30회 부산국제영화제 포럼 비프 두번째 세션에서는 ‘OTT는 아시아영화 산업을 살리는가, 삼키는가’를 주제로 발제와 토론이 진행됐다. 박현선 조지메이슨대 현대고전어문학과 교수의 사회로 진행된 이날 세션에서는 중앙대의 박진희 영화연구자, 그리고 대만 GrX 스튜디오의 필 탕 대표가 발제자로 나서 글로벌 OTT의 세력 확장에 따른 영화 생태계의 위기와 가능성에 대한 분석과 견해를 나눴다.

“알고리즘에 시청·창작 주도권 빼앗기고 있다”

이날 포럼에서 박진희 연구자는 “결론부터 말하자면 글로벌 OTT의 부상은 기존 아시아 일부 국가의 취약성을 드러내고, 불가피하게 체질 개선을 하게 되는 계기로 작용했다”면서 넷플릭스가 유독 한국에서 강한 지배력을 갖고 콘텐츠 시장을 지배하고 있다는 점에 주목했다.

그는 동남아나 인도의 경우 영화 산업은 블록버스터 대작을, OTT는 중소 규모의 작품에 집중하는 식의 역할 분담을 통해 영화산업을 유지하고 있지만, 한국은 작품 규모와 무관하게 넷플릭스 쏠림 현상이 심화하고 있다고 꼬집었다. 넷플릭스 구독자가 여전히 전체 인구의 10분의 1 수준에 불과한 일본은 영화 배급 시장이 이미 팬데믹 이전 수준을 회복한 상태다.

그는 “넷플릭스가 들어온 지 10년 만에 우리나라 시장에서 독주체제를 형성하고 있다. 디즈니 플러스가 힘의 균형을 이뤘다면 지금의 독주체제는 없었을 것”이라면서 “드라마의 경우 넷플릭스가 2016년 한한령으로 인한 중국 자본의 공백을 넷플릭스가 채우면서 독주체제의 발판을 마련했다”고 설명했다.

박 연구자는 넷플릭스로 인해 영화시장이 가장 큰 충격을 받은 두 가지 사건으로 넷플릭스 시리즈 ‘킹덤’과 ‘오징어게임’의 탄생을 꼽았다. 박 연구자는 “‘킹덤’은 영화를 하는 사람들에게 드라마와 영화의 간극이 크지 않을 수 있다는 발상의 자유를 줬던 기회이자 가능성의 영역을 연 사건”이라면서 “이후 팬데믹으로 극장 산업이 붕괴했고, 넷플릭스의 힘이 세지고 창작자들의 협상력이 약해지는 흐름에 쐐기를 박은 존재가 ‘오징어게임’이었다”고 짚었다.

이창동 감독과 넷플릭스의 동행에 대한 언급도 빼놓지 않았다. 앞서 넷플릭스는 지난 8월 이 감독의 8년 만의 신작인 ‘가능한 사랑’을 오리지널 영화로 제작한다고 발표한 바 있다. 박 연구자는 “상업적 요소가 적은 거장의 시나리오가 넷플릭스로 간다는 것은 시사하는 바가 크다. 그렇게 상황이 좋지 않다는 것”이라면서 “그렇다고 옥석 가리기를 하는 상황에서 넷플릭스가 모든 것을 다 받아줄 것인가는 알 수 없는 부분”이라고 말했다.

다만 그는 넷플릭스의 독주를 비단 넷플릭스만의 문제로 바라보기는 어렵다고 강조했다. 박 연구자는 1990년대 후반부터 한국 영화 산업을 지배해 온 대형 배급사 위주의 ‘모순적 공급구조’에서 또 다른 이유를 찾았다.

박 연구자는 “대기업 배급사가 그들의 기준에 맞춰 영화산업 표준을 결정하고, 결국 제작비와 흥행작 등 영화 산업 내 공식이 이들에 맞춰서 정착된 측면이 있다”면서 “하지만 디지털 플랫폼의 시대가 오면서 그런 시대가 저물어가고 있기 때문에, 이제는 90년대 이전의 영화산업을 이끌었던 개인 투자자들이 다시 힘을 발휘해야 할 때가 됐다고 생각한다”고 말했다.

이 밖에도 박 연구자는 “(넷플릭스의 성장으로) 우리도 모르게 잃고 있는 것도 있다”며 ▶제작자 역할의 축소 ▶시청주도권 상실 등을 꼽았다. 박 연구자는 “기존 영화산업에서는 능력 좋고 수완 좋은 제작자가 중요한 역할을 했다면 OTT의 시대에는 데이터 기반 알고리즘이 그 일을 대체한다”면서 “무엇을 투자해서 만들지를 데이터가 결정하기 때문에 정통 프로듀서의 역할은 필요치 않은 상황이다”고 지적했다.

이어 그는 “알고리즘은 관객이 스스로 영화를 선택하고 탐색하는 능력을 약화시킨다”는 마틴 스코세이지 감독의 발언을 인용하며 “알고리즘의 이름으로 모든 영화가 평준화함으로써 시청자로서도 창작자로서도 주도권을 빼앗기고 있는 부분이 있다”고 지목했다.

“넷플릭스와의 상생? 우리의 취약점부터 해결해야”

이어진 토론에서는 이화배 이화배컴퍼니 대표와 돈사론 코빗바니차 방콕국제영화제 집행위원장, 황승흠 국민대 법과대학 교수가 넷플릭스의 시대에 한국 영화시장이 자립과 상생을 이룰 수 있는 방안을 놓고 다양한 견해와 통찰을 공유했다.

이화배 대표는 넷플릭스를 국내 제작 산업에 초대된 ‘손님’에 비유했다. 그는 “우리가 초대한 손님이고, 불청객은 아니지만 우리 안방을 너무 크게 차지하고 누워있는 손님”이라면서 “이미 동거를 시작한 상황에서 불편하니 돌아가달라고 할 수도 없다. 그저 혹시나 잘못 움직여서 우리 집을 부수지는 않을까 하는 걱정마저 든다”고 말했다.

그러면서도 이 대표는 우리 산업이 가진 취약점을 해결하는 방향으로 넷플릭스와의 상생 방법을 찾아야한다고 강조했다. 그는 “한국 영화는 투자 자본이 너무 단순하고 금액이 적다. 배급사가 고예산 상업영화에 대한 투자를 중지하면 사실상 만들 수 없는 구조”라면서 “투자 재원을 다양화하고, 앞으로 안정적으로 확보할 수 있는 방안을 마련함으로써 대응하는 것이 옳다는 생각이 든다. 이를 계기로 한국 영화의 체질을 개선하고, 특정한 사업자가 산업 전체를 장악하지 못하도록 내부적으로 노력하는 계가 되기를 바란다”고 제언했다.

황승흠 교수는 ‘넷플릭스의 시대’에 달라진 제작 환경에 따라 콘텐츠를 만들고, 변화한 시스템에 맞는 또 다른 제작 능력을 늘려야 한다고 밝혔다. 그는 “‘영화관에 적합한 콘텐츠의 형태는 무엇인가’, ‘새로운 규칙은 무엇인가’란 고민을 통해서 영화관과 OTT라는 채널이 경쟁하는 시스템으로 가야만 그나마 우리의 체질을 유지할 수 있지 않을까 생각한다”면서 “제도는 그런 경쟁이 유연하게 일어날 수 있도록 지원할 필요가 있다”고 강조했다.

돈사론 코빗바니차 집행위원장은 영화제 역시 OTT 플랫폼과의 공존할 수밖에 없다고 말했다. 그는 “영화제도 존재하고, OTT도 존재하기 때문에 공존은 불가피하다”면서 “하지만 (OTT 영화가) 영화제에 적합하냐의 문제에 대해서는 잘 모르겠다. 공존해야 함은 분명하지만, 어떻게 해야 하는지는 더 많은 고민이 필요하다”고 밝혔다.