300여 당원 한자리에…K-스틸법 설명·지역 도약 결의

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국민의힘 이상휘 국회의원(포항시 남구·울릉군)은 20일 포항 구룡포 청소년수련관에서 ‘2025 당원교육 및 단합대회’를 개최하고 지역 당원들과 결속을 다졌다.

‘함께 만드는 국민의힘, 함께 여는 국민의 미래’라는 슬로건 아래 열린 행사에는 포항 남·울릉 지역 시·도의원과 읍면동 당원 등 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사장은 당원들의 함성과 박수로 가득 찼고, 지역 현안을 공유하고 해법을 모색하려는 열기로 뜨거웠다.

이상휘 의원은 특강에서 국민의힘이 직면한 정치적 위기를 진단하며 “위기를 돌파하는 유일한 길은 단합과 결속”이라고 강조했다. 이어 포항 경제와 국가 철강산업의 향방을 좌우할 ‘K-스틸법’ 의 의미와 추진 배경을 상세히 설명하며 당원들의 호응을 끌어냈다.

이어진 한마음대회에서는 읍면동별 13개 팀이 참여해 다양한 단합 프로그램을 소화했다. 참가자들은 서로를 응원하고 함께 웃으며 끈끈한 연대감을 다졌다.

행사의 마지막 순서에서는 읍면동 협의회가 결의문을 발표하며 “보수의 가치를 지키고 포항과 울릉의 더 큰 도약을 이끌겠다”는 의지를 다졌다.

이상휘 의원은 “정치적으로 힘든 시련의 계절이지만, 오늘의 단합이 내일의 힘이 될 것”이라며 “당원들과 함께 흔들림 없이 지역 발전과 국가 도약을 반드시 이끌겠다”고 말했다.